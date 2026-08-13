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選情初探／苗栗議員三選區 混戰七搶五

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣第三選區議員（通霄、苑裡）今年選情詭譎，迄今僅二名現任議員要拚連任，若再無人冒出頭，將形成新秀、老將混戰「七搶五」局面；應選五席包含一席婦女保障名額，預估老將周玉滿穩如泰山，新秀陳薈茗實力也不容小覷。

通苑本屆五席議員，陳品安獲民進黨提名參選苗栗縣長，張顧礫也規畫轉戰苑裡鎮長；徐永煌不再參選，長子徐瑞轅代父出征，翁杰、周玉滿則繼續拚連任。現任議員「出缺」三席，也造就首次參選議員的徐瑞轅、陳薈茗、郭汶沂、王建鑫搶搭順風車拚出頭，更引七十二歲老將杜文卿回鍋。

通苑地區號稱是苗栗縣的民主發源地，政黨色彩選票以深綠、淺綠較強勢。此次，除了民進黨提名翁杰及老將杜文卿參選外，國民黨沒提名人選，民眾黨更是缺席，目前浮上檯面有意角逐的清一色都將以「無黨籍」身分參選。

地方觀察，連兩屆最高票的陳品安雖換跑道，但民進黨保住兩席機會還是很大。不過陳品安提攜曾任其助理的陳薈茗，恐有瓜分綠營票源之虞，引發黨提名的翁杰、杜文卿陣營湧現抵觸情緒，至今未主動出面協辦縣長參選人小型座談會等活動，未來內鬥是否加劇，可能還有賴黨中央出面溝通。

另一方面，近期因徐永煌涉案入監，老議員張太陽舊疾復發入院，隱約也牽動選情；原本被看好有望傳承父業的徐瑞轅，少了父親助力，可能會因通霄鎮長選情被逼迫要「選邊站」，主因來自於回鍋選鎮長的巫恒昭，挑戰張太陽女兒張可欣的連任之路，地方派系票源出現鬆動與變化。

苑裡是選區最大票倉，地方角力愈發激烈。陳薈茗曾參與反瘋車運動、擔任過里長，但因緊靠陳品安縣長選舉，可能面對翁杰與杜文卿的夾殺；郭汶沂、王建鑫則是現任苑裡鎮民代表，郭現為藍營立委陳超明秘書，獲陳大力支持，王是苑裡知名魚丸第二代接班人，其父王獻榮是歷任多達十三屆苑港里長，可說是基層政二代，能否更上一層樓，還有待觀察。

議員 苗栗 陳品安

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