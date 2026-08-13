老宅補助 桃園推一站式服務

內政部和桃市府今年分別推出「老宅延壽機能復新計畫」及「舊公寓微型修繕補助計畫」，民代昨質疑程序繁瑣、違建疑慮致申請件數少，都發局回應，已導入一站式服務，受理數已增至七十五件；桃園可負擔住宅自治條例已送中央後持續溝通，政策推進不變。

內政部老宅延壽機能復新計畫針對屋齡卅年以上住宅，補助修繕外牆、屋頂、防水、公共管線更新及增設電梯等，最高補助九百六十萬元；桃市府推出的舊公寓微型修繕補助計畫鎖定屋齡卅年以上的四至六層樓老舊公寓，協助改善樓梯、照明等公設，每棟最高補助十萬元。

市議員楊朝偉、黃婉如、李宗豪等人昨質詢關切計畫執行情形，點出兩項計畫截至六月底一千多人次諮詢，但實際受理僅十件，問題恐出在申請程序繁瑣，得取得住戶共識、結構安全評估等，或是部分住戶擔心申請補助得拆除既有違建，市府應提供一站式服務、釐清疑慮。

都發局回應，從諮詢到正式送件需要準備時間，尤其申請前須完成結構安全性能評估、取得廠商報價並撰寫計畫書，加上社區內部須整合住戶意見，因此初期受理件數較少。

都發局說，目前已經推出一站式服務，由專人協助社區成立管理組織、撰寫計畫書等，受理案件成長至七十五件。

另，桃市府首創可負擔住宅政策，但中央延長核定自治條例期限，民代擔憂中央形同給「軟釘子」，恐影響建商捐建及交屋期程。

都發局長江南志說明，已赴中央溝通，中央對此概念多表支持，建商申請截至七月底十六件、約兩百卅戶進入開發程序，二○三○年提供一千戶的目標不變。