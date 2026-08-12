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南韓考察爆爭議…林月琴質疑真旅遊 余文忠：政治語言汙名化

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民進黨徵召參選苗栗市長的立委林月琴質疑市公所今年4月到韓國考察，行程與旅行社套行程高度重疊，有假考察、真旅遊之嫌。聯合報系資料照
民進黨徵召參選苗栗市長的立委林月琴質疑市公所今年4月到韓國考察，行程與旅行社套行程高度重疊，有假考察、真旅遊之嫌。聯合報系資料照

苗栗市長下屆選舉迸火花，民進黨徵召參選的立委林月琴今天質疑市公所今年4月到韓國考察，行程內容與旅行社販售的套裝行程高度重疊，質疑假考察，真旅遊，國民黨競選連任市長余文忠強調行程務實聚焦城市治理，表示合法的考察，被政治言汙名化。

余文忠今年4月間率團到韓國考察，林月琴今天指出，行程內容與旅行社販售的套裝行程高度重疊，如果把「苗栗市公所」幾個字遮住，恐怕會以為這是哪家旅行社推出的旅遊行程，行程中，熱門景點、遊船、購物、DIY、韓服拍照、汗蒸幕等旅遊元素樣樣不缺，然而考察最應該具備的正式拜會、政策會議、專業交流及具體成果，卻看不清楚。

林月琴說，不能去天空之橋，就說是在考察公共建設；不能逛一座商場，就說是在研究工商發展；不能去一次樂天超市、SEOUL SKY、穿韓服拍照，就用「體驗經濟」與「文化交流」包裝；回國後再堆砌幾句「城市治理」、「產業發展」、「觀光行銷」，就當成考察成果交差。

她強調，苗栗市民不是反對公務人員出國，也不是反對真正有內容的國際交流，人民反對的是拿考察當名目，安排旅行團式的行程，花納稅人的錢，最後只留下幾段放到任何城市都能套用的心得，卻說不清楚究竟考察了什麼、拜會了誰、學到了什麼，又為苗栗市帶回了什麼。

余文忠反擊以嚴正聲明指出，林月琴為了選舉進行政治操作，對地方政府依法公開招標、過程合法的公務考察大肆抹黑，林月琴身為立委對中央單位爆出假考察、真觀光爭議半句不敢說，如今為了選舉進行政治操作，對地方政府依法公開招標、過程合法的公務考察大肆抹黑，選擇性失明的雙重標準，令人匪夷所思。

余文忠強調，韓國考察依據地方制度法，及公務出國相關規定編列與執行，行程皆圍繞城市治理、觀光振興及產業發展需求精心規劃，過程公開透明，絕非個人娛樂，行程排定均以達成考察目的為優先，重點在於借鏡韓國在城市行銷、青年創業、舊城區活化及文化觀光包裝上的成功模式。

他說，不論是SEOUL SKY的地標管理、樂天超市的在地農特產品通路經營，或是體驗經濟與文化資產結合的作法，皆是苗栗市推動觀光轉型與在地經濟的重要參考對象，考察團隊透過實地觀察設施運作、人流引導及商業模式，為苗栗市未來的軟硬體建設提供具體借鏡，團隊依規定提送完整出國考察報告，接受全民與代表會監督。

苗栗市長余文忠今年率團到韓國考察，余文忠強調行程達成考察目的為優先。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長余文忠今年率團到韓國考察，余文忠強調行程達成考察目的為優先。圖／苗栗市公所提供

林月琴 考察 2026九合一選舉 苗栗縣選舉 南韓 民進黨 國民黨

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