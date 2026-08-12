新竹市棒球場拚8月底竣工 市府向原廠商履約缺失求償逾4億

新竹市立棒球場改善工程進入收尾，市府今召開第7次工程體檢會，預計8月底竣工，後續仍須驗收及測試；原統包工程則已進入結算，市府針對履約缺失提刑事告發、求償逾4億元，並啟動廠商停權審查。

新竹市政府今召開「新竹市立棒球場工程體檢會第7次會議」，由副市長林琨瀚代表市長高虹安主持，說明改善工程進度、原統包工程結算驗收及後續法律訴訟處置。高虹安表示，改善工程已進入收尾階段，預計8月底竣工，針對原廠商履約缺失，市府將持續依法究責。

工務處表示，改善工程施工期間，陸續遭遇外野區地下大量廢棄物、RC結構臨時施工平台，以及中央土方管制政策加嚴等問題，目前工程仍持續推進。球場人工草皮系統參考台北大巨蛋規格，並邀日本專業技師來台交流及指導；紅土區則調整材料配比，希望強化排水及減少揚塵。

針對過去備受關注的排水問題，市府重新施作透水層及HDPE透水管排水系統。工務處指出，今年6月26日新竹市遭遇強降雨時，球場全場未出現積水情形。

體檢委員也針對後續工程及法律程序提出建議，包括將原契約「解除、終止」以外工項分流辦理驗收結算，依法檢討監造單位及涉案技師責任；工程部分則應持續進行結構、排水測試，並覆核地下停車場載重能力，確認設施符合規範。

至於原統包工程履約爭議，市府表示，原案已於今年5月底完成正驗及複驗，正式進入結算程序。針對原廠商未按圖施工及相關缺失，市府已提出刑事告發，並向廠商提出逾4億元民事求償。

市府另表示，不接受公共工程委員會提出的履約調解建議，並已啟動政府採購法第101條停權審查，後續將透過司法程序追究責任。

市府指出，改善工程預計8月底竣工，但竣工並不代表立即啟用，後續仍將進行驗收及相關測試，確認球場符合專業規範及安全要求後，再提供選手競技、訓練及市民使用。

新竹市立棒球場改善工程進入收尾，市府今召開第7次工程體檢會，預計8月底竣工，後續仍須驗收及測試。圖／新竹市政府提供