苗栗縣藝耆協會「采川生活─永植未來」登場 還有4場植物藝術手作體驗

苗栗縣藝耆協會今天8月12日至25日在頭份市公所藝術館舉辦長達兩周的年度展覽「采川生活─永植未來」，展出期間並安排4場植物藝術手作體驗活動，市公所歡迎市民朋友踴躍參加。

市公所表示，這次展覽以「在地植物與生活永續」為策展核心，引導上興社區、斗煥社區長輩從四季植物的色彩變化、天然植物素材及生活中的回收物件汲取靈感，運用植物染、拼貼、複合媒材等創作形式，將生活記憶、地方文化與自然色彩轉化為一件件獨具特色的藝術作品。

苗栗縣藝耆協會表示，這次展覽不只是成果展示，更希望傳遞「代間陪伴本身，就是創作的一部分」的理念。在勞動部「多元就業開發方案」支持下，協會透過青銀共創的社區陪伴機制，與社區長者共同投入課程設計與創作，讓長者將生活智慧、植物知識與手作技藝轉化為藝術作品。

頭份市長羅雪珠表示，看見社區長輩以熟悉的植物作為創作媒材，將生命經驗透過藝術重新詮釋，令人十分感動。這次展覽不僅展現資源循環與環境永續理念，更讓長者在青年團隊陪伴下發揮創意、展現自信，充分體現頭份市推動在地安老、社區共好及青銀共創的成果。

除靜態展覽外，活動期間也將辦理「植物藝術手作體驗」，共規紅畫6個場次，包括團體預約場（名額已滿），另外還有假日開放場共4場，分別是8月15日、22日（周六）上午9點30分至11點30分、下午1點30分至3點30分。市公所歡迎鄉親踴躍報名，相關資訊可搜尋臉書「苗栗縣藝耆協會」。

苗栗縣藝耆協會今天8月12日起在頭份市公所藝術館舉辦長達兩周的年度展覽「采川生活─永植未來」。圖／頭份市公所提供

苗栗縣藝耆協會今天8月12日起在頭份市公所藝術館舉辦長達兩周的年度展覽「采川生活─永植未來」，市長羅雪珠主持開幕式。圖／頭份市公所提供

苗栗縣藝耆協會今天8月12日起在頭份市公所藝術館舉辦長達兩周的年度展覽「采川生活─永植未來」。圖／頭份市公所提供

苗栗縣藝耆協會今天8月12日起在頭份市公所藝術館舉辦長達兩周的年度展覽「采川生活─永植未來」。圖／頭份市公所提供

苗栗縣藝耆協會今天8月12日起在頭份市公所藝術館舉辦長達兩周的年度展覽「采川生活─永植未來」。圖／頭份市公所提供