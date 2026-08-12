竹市規劃狗狗戲水池 納高齡犬水中復健功能

新竹市府今天表示，已啟動規劃「狗狗戲水池」，預計以南寮動物保護教育園區既有設施為基礎，評估設置大型犬、小型犬戲水區，並納入高齡犬水中復健功能，打造人寵共融場域。

新竹市政府發布新聞資料指出，市府近年推動「一區一寵物公園」，因應寵物高齡化及飼養需求多元，規劃狗狗戲水池，希望將寵物公共設施從休閒娛樂延伸至健康照護。

市長高虹安表示，戲水池將依犬隻體型及需求，評估設置大型犬區、小型犬區、緩坡、遮蔭休憩區及水質過濾消毒循環系統；另考量高齡犬關節、肌力及術後復健需求，評估導入低負重的水中復健空間。

她說，後續將同步研議預約管理、使用規範、飼主陪同、寵物登記及狂犬病疫苗接種等配套措施，兼顧公共安全、環境衛生及犬隻健康；規劃過程也將蒐集獸醫師、動物保護團體等意見，讓設施更貼近實際使用需求。

高虹安指出，狗狗戲水池不只是提供毛孩戲水、運動、消暑及社交的場所，也希望成為推動生命教育與責任飼養的重要平台，盼透過公共設施升級與多元服務，逐步完善人寵共享環境。