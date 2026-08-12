苗栗市萬善祠3000副骨灰骸遷移晉塔 130坪市區土地規畫活化

苗栗市萬善祠、范苟祠3000副有主、無主骨灰骸，遷移到苗栗市生命紀念園區安置，縣府今天準備「全方位」供品，辦理祈福法會，每罐骨灰骸都有編號、有紀錄，搬遷過程拍片，並立碑載明歷史，原市區130坪土地，縣府規畫配合市容及地方發展活化。

萬善祠、范苟祠分別創建於1861年，1891年，兩祠長期收納、奉祀先人及無主遺骸，但都市發展成南苗市區，不僅建築老舊，骸洞也陰暗潮溼，縣府及苗栗市公所去年起推動遷移安置到苗栗市生命紀念園區，根據資料規畫約1000罐骨灰骸規模，實際開啟清點，暴增到3000罐，總經費約2500萬元，今天辦理遷移晉塔祈福法會圓滿。

縣長鍾東錦、縣議員鄭碧玉、楊明燁、許櫻萍、徐筱菁，及苗栗市長余文忠等人到場，鍾東錦說，「不是錢的問題」！萬善祠、范苟祠現況，有影響市容之虞，加上是縣有地，縣府責無旁貸，骨灰骸遷移到苗栗市生命紀念園區，環境更加舒適，先靈會得到安息，至於市區會妥適規畫，配合市容及地方發展。

萬善祠、范苟祠收納、奉祀先人遺骸，跨越165年，法會主辦單位準備全方位供品，特別考量紙紮古代金條、衣服，現代的信用卡、護照等，還有兒童及行動不便等先靈需求力展現敬意與誠意。

縣府審慎完整「交代」歷史，包括文史資料蒐整、現場清點、取出、編號列冊、整理裝罐、承裝抽驗、移送核對，及入櫃安奉等程序，每罐均以罐體編號、清冊資料，及安奉位置相互核對，相關資料可以查考及追溯。

此外，苗栗市生命紀念園區設置地藏王菩薩紀念碑，碑文委由文史工作者曾桂龍撰寫，記述兩祠歷史沿革、遷移緣由、執行過程及安奉意義，另立「善」字碑，表達仁心厚德、慎終追遠，及善念長存之意，縣府強調從原址遷移至生命紀念園區，改變的是安奉地點，不變的是對先靈的尊重。

苗栗市萬善祠、范苟祠骨灰骸遷移苗栗市生命紀念園區，園區立「善」字碑，表達仁心厚德、慎終追遠，及善念長存之意。記者范榮達／攝影

苗栗市萬善祠、范苟祠3000副骨灰骸，遷移到苗栗市生命紀念園區安置，市區130坪土地，縣府妥適規畫利用。記者范榮達／攝影