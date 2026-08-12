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桃園鐵玫瑰藝術節獲台新藝術獎 張善政今表揚肯定藝術成就
2025桃園鐵玫瑰藝術節-身體氣象館「Oh!Baby2025」今年榮獲第24屆台新藝術獎表演藝術獎肯定。桃園市長張善政今天主持市政會議特此表揚，並肯定這是桃園鐵玫瑰藝術節15年來首度有參與團隊獲得台新藝術獎的表演藝術獎，展現藝術耕耘成果。
身體氣象館館長姚立群說，「Oh!Baby2025」從創作、排練到正式演出，團隊都獲得難得而美好的經驗，也希望透過作品讓更多人看見桃園豐沛的文化底蘊與表演藝術潛力，持續關注並支持鐵玫瑰藝術節，感受其長期累積的藝文能量。
文化局指出，桃園鐵玫瑰藝術節2012年起開辦，邁入第15年，透過專業策展、國際交流及在地共創，逐步成為表演藝術團隊重要的交流與創作平台。「Oh!Baby2025」歷經10多年醞釀，聚焦身心障礙者的家庭、婚姻與親密關係，翻轉社會對障礙的既有想像，展現藝術突破界限的創作能量。
張善政肯定桃園鐵玫瑰藝術節此次獲得台新藝術獎，不僅是鐵玫瑰藝術節深耕在地、接軌國際的具體印證，也是鐵玫瑰藝術節長期支持藝術創作的美好成果。
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