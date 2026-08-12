張善政宣布教育雙利多 生生喝鮮乳擴大至國中生、導師免費吃營養午餐

桃園市長張善政今早主持市政會議宣布2項教育大利多，第一是「生生喝鮮乳」政策擴大到國中生，全市增至28萬名孩子受惠，第二是免費營養午餐納入導師與午餐秘書的餐費，由市府全面補助，期許學子健康快樂成長，也希望藉此感謝老師的陪伴付出。

張善政上任以來著力教育政策甚深，陸續推動代理教師全聘期、國中小免費營養午餐、生生喝鮮乳，及即將在新學期上路的教科書免費等政策。今天又宣布2項教育新政，分別是生生喝鮮乳從幼兒園、國小擴大到國中，及補助導師與午餐秘書的餐費。

「今年初開辦生生喝鮮乳後，效果不錯，兌換率達7成。」張善政說，全市2到12歲的孩子每周可憑卡證到合作通路領取1瓶鮮乳或豆漿，兌換率7成，跟其他縣市相比算是相當高，在此成功基礎之上，決定再納入國中階段的學生，將於新學年度起實施。

張善政表示，國小、國中都是發育成長的關鍵期，今年8月31日，也是開學日起，市府將把桃園市約6萬7千名國中生納入生生喝鮮乳政策，未來將總共有28萬名孩子受惠，營養照顧從幼兒園一路延伸到國中，希望孩子能補充更多鈣質、健康成長。

除了擴大學生的營養照顧，桃園市政府新學年度起也將推動導師、午餐秘書餐費納入免費營養午餐。張善政說，桃園領先六都推動國中小免費營養午餐，已三年多了，但班級導師在午餐時間要指導打飯菜、陪伴孩子用餐，因此決定要補貼老師餐費予以支持。

張善政認為，全市公私立國中小班級導師、午餐祕書約7465人，過去都要自費陪伴學生用營養午餐，他認為不合理，希望補貼導師、午餐祕書餐費，加上每月補助導師午餐指導費300元，讓免費營養午餐政策能推動地更順利，也感謝老師們的陪伴貢獻。

張善政也表示，桃園在許多教育面向逐步落實，包含逐年因應物價調整營養午餐餐費，加上農業局提供農產食材、衛生局用心把關食安等，新學年度開學後，也將推出免費教科書、生生喝鮮乳擴大至國中，及補助導師營養午餐餐費等，教育與福利政策愈來愈完整、全面。