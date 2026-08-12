快訊

人設崩壞！育兒網紅毒駕載幼女肇事 MDA濃度超標45.7倍檢訴求重刑

2026國旅補助攻略一次看！平日住宿「最高折3200元」、26家遊樂園免費玩

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政宣布教育雙利多 生生喝鮮乳擴大至國中生、導師免費吃營養午餐

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長張善政今宣布，桃園市「生生喝鮮乳」政策擴大到國中生，全市將有28萬名孩子受惠，第二是免費營養午餐納入導師與午餐秘書的餐費，由市府全面補助。圖／桃市府提供
桃園市長張善政今宣布，桃園市「生生喝鮮乳」政策擴大到國中生，全市將有28萬名孩子受惠，第二是免費營養午餐納入導師與午餐秘書的餐費，由市府全面補助。圖／桃市府提供

桃園市長張善政今早主持市政會議宣布2項教育大利多，第一是「生生喝鮮乳」政策擴大到國中生，全市增至28萬名孩子受惠，第二是免費營養午餐納入導師與午餐秘書的餐費，由市府全面補助，期許學子健康快樂成長，也希望藉此感謝老師的陪伴付出。

張善政上任以來著力教育政策甚深，陸續推動代理教師全聘期、國中小免費營養午餐、生生喝鮮乳，及即將在新學期上路的教科書免費等政策。今天又宣布2項教育新政，分別是生生喝鮮乳從幼兒園、國小擴大到國中，及補助導師與午餐秘書的餐費。

「今年初開辦生生喝鮮乳後，效果不錯，兌換率達7成。」張善政說，全市2到12歲的孩子每周可憑卡證到合作通路領取1瓶鮮乳或豆漿，兌換率7成，跟其他縣市相比算是相當高，在此成功基礎之上，決定再納入國中階段的學生，將於新學年度起實施。

張善政表示，國小、國中都是發育成長的關鍵期，今年8月31日，也是開學日起，市府將把桃園市約6萬7千名國中生納入生生喝鮮乳政策，未來將總共有28萬名孩子受惠，營養照顧從幼兒園一路延伸到國中，希望孩子能補充更多鈣質、健康成長。

除了擴大學生的營養照顧，桃園市政府新學年度起也將推動導師、午餐秘書餐費納入免費營養午餐。張善政說，桃園領先六都推動國中小免費營養午餐，已三年多了，但班級導師在午餐時間要指導打飯菜、陪伴孩子用餐，因此決定要補貼老師餐費予以支持。

張善政認為，全市公私立國中小班級導師、午餐祕書約7465人，過去都要自費陪伴學生用營養午餐，他認為不合理，希望補貼導師、午餐祕書餐費，加上每月補助導師午餐指導費300元，讓免費營養午餐政策能推動地更順利，也感謝老師們的陪伴貢獻。

張善政也表示，桃園在許多教育面向逐步落實，包含逐年因應物價調整營養午餐餐費，加上農業局提供農產食材、衛生局用心把關食安等，新學年度開學後，也將推出免費教科書、生生喝鮮乳擴大至國中，及補助導師營養午餐餐費等，教育與福利政策愈來愈完整、全面。

國中生 生生喝鮮乳 張善政

延伸閱讀

台南教師節禮金六都墊底將調高至1000元 議員再喊幼師午餐免費

北市生生喝鮮乳擴大3.0！8月31日起6.6萬國中生受惠

北市鮮奶週報再升級 8/31補助擴大至國中生

北市國中小免費午餐9月上路 議員聚焦流標、實驗教育、午餐指導費配套

相關新聞

張善政宣布教育雙利多 生生喝鮮乳擴大至國中生、導師免費吃營養午餐

桃園市長張善政今早主持市政會議宣布2項教育大利多，第一是「生生喝鮮乳」政策擴大到國中生，全市增至28萬名孩子受惠，第二是免費營養午餐納入導師與午餐秘書的餐費，由市府全面補助，期許學子健康快樂成長，也希望藉此感謝老師的陪伴付出。

大樓廚餘桶成惡臭源 竹市議員籲跟進外縣市補助5000元

新竹市不少大樓、老舊公寓將廚餘桶集中放在地下室或公共空間，夏季常飄出惡臭、孳生果蠅。市議員鄭慶欽建議市府補助社區設置智慧廚餘處理設備，或提供家用廚餘機補助5000元，從源頭減量、除臭；環保局表示，經評估集中冷藏再交由市府後端處理，更具經濟效益。

桃園不是景點沙漠！全台最美圖書館到爆紅夜市 十大人氣必逛

到桃園可以去哪裡玩？從頂級時尚商圈、全台最美圖書館到爆紅夜市，這篇帶你一次看透桃市最夯景點TOP 10。

取餐不便 桃園數位愛心餐券兌換率6成

桃園市政府去年暑假首度推動愛心午餐券數位化，弱勢學生可持數位學生證到超商兌換餐點，但審計處發現，採行數位餐券的學校平均兌換率僅六成四，且部分學校周邊超商少、取餐不便。教育局回應，將請學校關懷學生兌換需求，必要時彈性調整供餐方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。