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大樓廚餘桶成惡臭源 竹市議員籲跟進外縣市補助5000元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市環保局長江盛任表示，市府已有高效廚餘堆肥設備，社區設置適當密閉、冷藏的廚餘集中空間，再交由市府後端處理，對市民可能更具經濟效益。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局長江盛任表示，市府已有高效廚餘堆肥設備，社區設置適當密閉、冷藏的廚餘集中空間，再交由市府後端處理，對市民可能更具經濟效益。圖／新竹市環保局提供

新竹市不少大樓、老舊公寓將廚餘桶集中放在地下室或公共空間，夏季常飄出惡臭、孳生果蠅。市議員鄭慶欽建議市府補助社區設置智慧廚餘處理設備，或提供家用廚餘機補助5000元，從源頭減量、除臭；環保局表示，經評估集中冷藏再交由市府後端處理，更具經濟效益。

鄭慶欽指出，新竹市積極響應2050淨零轉型與垃圾減量政策，但民生垃圾中，高含水量廚餘不僅增加清運負擔，也可能加重後端處理壓力，如何從源頭有效減量，是市府必須面對的課題。

他表示，北區不少社區大樓及老舊公寓住戶反映，垃圾車抵達前，廚餘桶只能暫放公共空間或地下室，尤其夏季高溫，廚餘很快散發惡臭，不僅果蠅滿天飛，甚至流出汙水，造成衛生困擾。

鄭慶欽說，台中等外縣市已針對家用廚餘機提供補助，部分每戶最高補助5000元；國外也推廣社區集中式智慧廚餘處理設備，透過低溫冷藏、密閉除臭、乾燥或粉碎等方式減少廚餘體積。他建議竹市評估補助高密度集合住宅設置相關設備，改善惡臭並降低清運負擔。

新竹市環保局長江盛任表示，市府鼓勵家戶及事業端從源頭減少廚餘，包括掌握料理份量、外食打包，丟棄廚餘前也應先瀝乾水分；廚餘暫存則建議密封，條件允許可先冷藏，再交由垃圾車收運。

至於補助廚餘處理機，江盛任說，市售設備多以粉碎、乾燥為主，處理後產物並非已完成發酵的堆肥，遇水仍可能再次產生異味，後續仍須集中收集、熟化或交由環保局處理。

江盛任表示，市府已有高效廚餘堆肥設備，後續也將建置黑水虻處理設備。內部評估認為，與其讓民眾花較高金額購置設備，社區設置適當密閉、冷藏的廚餘集中空間，再交由市府後端處理，對市民可能更具經濟效益。

鄭慶欽表示，不論採智慧廚餘機或集中冷藏，重點都是解決廚餘暫存期間的惡臭、果蠅及汙水問題，希望市府持續研議可行作法。

新竹市環保局長江盛任表示，市府已有高效廚餘堆肥設備，後續也將建置黑水虻處理設備。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局長江盛任表示，市府已有高效廚餘堆肥設備，後續也將建置黑水虻處理設備。圖／新竹市環保局提供

廚餘 議員 大樓

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