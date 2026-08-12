桃園不是景點沙漠！全台最美圖書館到爆紅夜市 十大人氣必逛

桃園才不是景點沙漠！

提到桃園旅遊，你還只想到大溪老街或石門水庫嗎？隨著捷運與重劃區快速發展，桃園市區近年蛻變成兼具時尚購物、藝文展演與水岸休閒的休閒勝地！不僅有「全台最美圖書館」、國際級水族館Xpark，更有許多深受親子與年輕人喜愛的平價夜市與時尚商圈，豐富的休閒機能讓人翻轉對桃園的傳統印象。

到底有哪些景點既吸睛又超好逛？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查交通部觀光署列出的桃園市區景點，統計近兩年（2024/8/4～2026/8/3）的網路討論聲量，並結合最新觀光遊憩據點造訪人次，為您揭曉「桃園市區十大熱門景點」！究竟是哪座商圈首度納入統計就直衝冠軍？快跟著我們一起來看看吧！

No.10 八德埤塘自然生態公園

聲量：343筆

2026年1月至5月觀光人次：619,824

佔地約5公頃的八德埤塘自然生態公園，是桃園最具代表性的「都市綠洲」，完美將傳統灌溉埤塘轉型為兼具生態保育與全齡休閒的自然寶庫。園區設有木造高架涼亭、親水觀察平台與野生鳥類生態島，搭配綠建築咖啡廳，讓遊客能輕鬆將湖光山色盡收眼底。這裡不僅是市民野餐放風箏的熱門去處，池畔更孕育著豐富的水生植物與鳥類生態，常年可見鴛鴦、紅冠水雞與白鷺鷥穿梭其間，極具野趣的生物多樣性更被不少遊客媲美為「桃園版雲山水」。

這座綜合型公園今年上半年吸引超過61萬人次造訪，社群上不少親子族群與踏青民眾大讚：「園區步道平坦好走、維護得很好，散步起來很安心」、「小動物超級多又不怕人，很適合親子野餐」、「環境乾淨有專人管理，在桃園綜合型公園裡規劃算非常優質！」

No.9 1895乙未保台紀念公園

聲量：653筆

2026年1月至5月觀光人次：396,086

位於桃園平鎮的1895乙未保台紀念公園，是一座將歷史感懷與現代極簡美學完美縫合的都市公共空間。公園以1895年客家義勇軍抵抗日軍的「乙未戰爭」為背景，憑藉頂尖的清水模建築語彙，一舉斬獲美國謬思設計大獎（MUSE Design Awards）最高榮譽白金獎肯定。園區的核心亮點「乙未之環」採用全幅不落柱的環形跨橋設計，象徵族群團結；橋下的「希望之泉」半月型鏡面水池與高聳清水模紀念牆，夜間搭配光雕更成為熱門的美拍打卡點。地下的「乙未記憶展示空間」則透過數位多媒體互動，帶領遊客重溫先民守護家園的史詩篇章。

除了嚴肅莊嚴的歷史底蘊，公園西側更設有結合山丘地形的磨石子滑梯、攀爬繩索與沙坑，是超受家長歡迎的放電天堂；沿著石門大圳過嶺支渠的親水步道漫步，更能享受鬧中取靜的綠意。這座融合建築美學與親子遊具的公園，今年前五個月累積近40萬造訪人次，走訪過的民眾無不留下好評：「希望之泉與清水模拍起來超美」、「展示館讓人深刻感受到先民守護土地的感動」、「遊戲區設計安全，展館與綠地兼具，是桃園少數兼具質感與寓教於樂的頂級公園！」

No.8 桃園市客家文化館

聲量：803筆

2026年1月至5月觀光人次：245,980

位於龍潭區的桃園市客家文化館，是全台少數以「客家文學」與「客家音樂」為推廣核心的文化基地。園區擺脫傳統文物的嚴肅感，設有全台首座鍾肇政文學館與鄧雨賢音樂館，並結合多媒體互動裝置與親子探索館，讓客家語言與生活美學變得活潑好玩。戶外廣場設有巨大的客家桐花公仔、桐花彩繪階梯與3D地景藝術，每逢4至5月「客家桐花祭」期間更會舉辦盛大市集與音樂會，吸引大批遊客搶拍滿開的浪漫雪白花海，成為帶動網路聲量的關鍵之一。

今年1至5月便吸引近25萬人次前來體驗客家文化，豐富的設施讓不少初訪者直呼驚豔：「比想像中好逛！戶外彩繪跟裝置藝術超好拍」、「桐花季來簡直美翻」、「互動課程很豐富，小朋友能邊玩邊學客語」。

休館時間：

2026年6月29日至11月20日期間進行空間優化工程，如有疑問可致電詢問03-4096682分機5021～5024專案管理人員。

No.7 青埔藝術運動園區

聲量：5,112筆

2026年1月至5月觀光人次：4,443,243

橫跨機捷A17至A19站的青埔藝術運動園區，是桃園近年人氣爆棚的複合型休閒綠帶。園區以大面積綠地與水岸為核心，完美結合了當代建築美學、體育賽事與萬人娛樂盛事，一站式滿足看展、看球、親子放電與休閒散步的多重需求。

青埔藝術運動園區園區四大核心場域：

桃園市兒童美術館（青埔館）：以極具辨識度的白色「藝術山丘」造型成為青埔打卡地標，斜坡綠意屋頂與大面採光設計，讓美術館宛如一座能奔跑放空的公園。 橫山書法藝術館及青塘園：全台首座官方經營的書藝主題館，建築以「墨池、硯台」意象融於水岸生態；緊鄰被譽為「桃園版秋紅谷」的青塘園，雙塔斜張橋與水岸景致極具美感。 樂天桃園國際棒球場：中華職棒樂天桃猿隊主場，擁有台灣頂級的職棒觀賽體驗與超高人氣的應援文化，更是國內外巨星舉辦萬人大型演唱會的聖地。 桃園陽光劇場：佔地2.2公頃的專業戶外表演場地，擁有出色的音響設備與萬人容納空間，常年舉辦各類大型音樂節與國際巨星巡演。

不管是國際天團黑眼豆豆登台開唱，還是熱血的中職賽事與兒美館特展，都讓這裡話題聲量不斷，光是前五個月造訪人次就狂逼445萬大關！跨族群的豐富休閒功能獲廣大好評：「兒美館頂樓還能欣賞捷運列車行駛，小朋友超喜歡」、「棒球場設施維護得很好、應援氣氛超爆棚」、「陽光劇場辦音樂祭場地極讚！」無論是文青、親子族群還是運動迷都值得一訪再訪。

No.6 龍潭觀光大池

聲量：5,427筆

2026年1月至5月觀光人次：1,342,940

簡稱「龍潭大池」的龍潭觀光大池，昔日為水利灌溉埤塘，如今已蛻變為兼具宗教信仰、水岸休閒與水上運動的桃園經典地標。寬廣湖面與遠方乳姑山交織成絕美畫卷，園區不僅提供天鵝船踩踏與新興的SUP立槳體驗，更設有兒童共融遊戲場與夏季限定的「巨龍滑梯親水區」，是全齡皆宜的親水勝地。

龍潭大池三大核心場域：

龍潭大池觀光吊橋：以「龍與水」為靈感打造的現代斜張吊橋，氣勢宏偉；入夜後開啟繽紛光雕燈光秀，漫步橋上能360度俯瞰大池夜色，浪漫指數破表。 九曲橋與南天宮：屹立於湖心島上的「南天宮」是當地的信仰中心，主祀關聖帝君。廟宇由九道曲折優美的「九曲橋」（忠義橋）連通水岸，朱紅色的宏偉牌樓與飛檐紅瓦映照在清澈湖面上，宛如矗立於水上的世外桃源，營造出莊嚴祥和的典雅氛圍。 水岸休憩廣場（龍咖啡／大池覓蜜）：湖畔二樓的景觀餐廳與酒吧視野極佳，供遊客一邊品嚐現煮咖啡與小酌，一邊愜意飽覽波光粼粼的湖光山色。

這座傳統地標前五個月便迎來超過134萬造訪人次，而每年端午節登場的「百年龍舟賽與夜間煙火秀」更是激起聲量高點！精彩的激流競渡與煙火讓人潮瞬間塞爆周邊，連在地民眾都忍不住驚呼：「第一次看到大池周圍被人潮擠爆，龍潭觀光潛力無極限」、「龍潭人大為震撼，龍潭不是鄉下嗎」、「每到這個時節龍潭最熱鬧的時刻，那就是龍潭大池的滑龍舟競賽」。

No.5 桃園藝文特區商圈

聲量：7,555筆

2026年1月至5月觀光人次：3,960,517

被譽為「桃園信義區」的桃園藝文特區商圈，是桃園市中心機能最繁華、氣氛最頂級的指標性精華區。在寸土寸金的高樓豪宅聚落中，商圈保留了高達5.3公頃的開放式藝文廣場與林蔭綠帶，完美縫合了國際級演藝廳、風格美食與購物影城，白天是文青閱讀與親子放電的都市綠洲，夜晚亮起建築光雕後更化身為充滿都會風情的散步聖地。

桃園藝文特區商圈四大核心場域：

桃園市立圖書館總館：被譽為「全台最美圖書館」，以「生命樹」為設計核心，木紋交織外觀搭配絕美的圓錐玻璃採光井，館內複合了「蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）」與風格餐飲。 桃知道 GELEVEN PLAZA：與圖書館總館共構的全新文創商場，引進「桃園藝文特區威秀影城」、動漫潮玩「安利美特桃園首店」與萬代扭蛋專賣店，一舉成為年輕族群與動漫迷的聚集地。 桃園展演中心：商圈最具代表性的前衛建築，外觀宛如流線型的「銀色巨龍」，內部擁有可容納1,500人的多功能展演廳，是桃園室內藝文表演的重鎮。 藝文廣場與風格市集：環繞展演中心的開闊廣場，每逢週末會聚集手作文創、風格餐車與街頭藝人表演，更是「桃園鐵玫瑰音樂節」與大型跨年晚會的主場地。

隨著「桃知道」與「威秀影城」於2024年9月進駐補齊娛樂機能，商圈討論度居高不下，今年上半年造訪人次更是一舉衝逼400萬大關！ 結合閱讀、影音與綠地的精緻環境讓人稱讚連連：「威秀影城補足了以往沒有大戲院的遺憾，小小一間該有的都有」、「圖書館藏書多、場地寬廣，看完書全家直接去附近吃大餐超讚」、「晚上點燈後超適合散步，很有都會休閒的舒服氛圍！」

No.4 桃園站前商圈

聲量：14,818筆

2026年1月至5月觀光人次：6,014,329

桃園站前商圈是桃園市發展最早的傳統核心地王，以「桃園火車站」為起點，沿中正路延伸至百年大廟「景福宮」。商圈透過舊城區活化與老建築改造，成功翻轉為新舊共融的繁華不夜城，並沿途劃分為三段特色主題：前段為百貨精品區、中段成功路為年輕潮流與輕食巷弄，後段則為大廟口傳統美食老街。

桃園站前商圈四大核心場域：

黃金百貨鐵三角：中正路上密集坐擁遠東百貨、新光三越與統領廣場，統領進駐威秀影城與POP MART，新光三越則引進全桃園唯一的「唐吉訶德（DON DON DONKI）」，三大百貨一站式滿足購物與娛樂需求。 桃園景福宮（大廟）：國家三級古蹟，為桃園舊城發展的精神象徵。廟宇主祀開漳聖王與極具名氣的月老神君，周邊圍繞著鴨肉店、蚵仔麵線與肉圓等傳承數十年的傳統小吃名店。 桃園77藝文町：距離火車站步行僅約5分鐘，前身為日治時期警察宿舍群。經修復後轉型為充滿京都風情的日式木造文創園區，設有文青咖啡廳與日式祈福亭，是鬧區中極具反差感的靜謐打卡點。 桃園軌道願景館：利用80多年歷史的台鐵舊倉庫改造，結合歷史與科技互動展覽，提供免費車長模擬體驗與室內小火車搭乘，是站前最強的親子免門票放電聖地。

光是2026年前五個月，這裡就飆出突破600萬的造訪人次，近兩年網路討論更衝破1.4萬筆！出站即達的便利性與多元選擇，讓在地人與遊客都給予好評：「新年期間走一趟大廟祈福，周遭的環境有重新改建整理比較煥然一新」、「火車站前算是還蠻好逛的，人沒有很多，質感還可以」、「老三越味道的百貨應該不多了，在車站前很方便，旁邊有比較新的大遠百，這區遊客找吃的方便」、「走出火車站沿路有許多小吃店！」豐富的購物與美食選擇，讓這裡持續保持超高人氣。

No.3 桃園高鐵商圈

聲量：17,830筆

2026年1月至5月觀光人次：5,226,304

桃園高鐵商圈核心圍繞高鐵桃園站與機捷A18站的桃園高鐵商圈，是桃園近年發展最迅速、最具國際化規模的超級商業特區。商圈透過極為完善的露天空橋系統，將各大百貨、水族館與影城無縫串聯，達成「出站即開始玩樂」的極致動線，更曾連續6年蟬聯桃園春節走春人氣王寶座，是兼具美式度假感與現代科技的國際級複合商圈。

桃園高鐵商圈四大核心場域：

華泰名品城：全台首座美式露天Outlet，直通高鐵站。匯集超過285個國際精品與運動大牌，廣闊的美式廣場與每季更換的節慶造景（如聖誕村人造初雪），更是全台矚目的打卡聖地。 Xpark都會型水生公園：由日本橫濱八景島跨海打造的超人氣水族館，運用光影與音樂將海洋生物完美融合，擁有極度療癒的巨型水母牆與企鵝空中水道，為全台規格最高的室內海洋體驗館。 置地廣場桃園：與華泰名品城有空橋直通的巨大複合娛樂中心，集合了引進最新影音設備與多元床椅座席的新光影城、巧虎夢想樂園與和逸飯店（COZZI Blu），是一站式吃喝玩樂的大本營。 IKEA桃園店：全台樓地板面積居冠的IKEA旗艦店，藍黃相間的醒目外觀矗立於商圈一角，是在地人挑選家居與聚餐的熱門去處。

近兩年聲量一口氣衝破1.7萬筆，今年前五個月更狂吸超過520萬造訪人次，絕對是全桃園最炙手可熱的娛樂樞紐之一。許多搭乘大眾運輸前往的民眾都對便利性印象深刻，紛紛分享：「一出站還有大型商場如華泰名品城、新光影城和Xpark等等可以逛，周圍已經開始發展起來了」、「在桃園站下車，高鐵與機捷還有商場全部串在一起真的很方便」、「若是搭乘高鐵前來桃園遊玩，景點基本上附近就不少了很方便」、「出去連結華泰名品城outlet、X Park水族館、新光影城等大型購物中心、飯店、娛樂設施，逛街和親子遊憩、搭乘機場捷運都很方便」。

No.2 中原商圈

聲量：23,401筆

2026年1月至5月觀光人次：3,013,426

以中原大學為核心的中原商圈（亦稱為中原夜市），涵蓋實踐路、日新路與中北路等街廓，可說是北台灣平價美食與年輕潮流的重鎮，熱鬧程度常被拿來與台中逢甲夜市相提並論。由於主要服務學生族群，從經典的「御冠園鮮肉湯包」、酥脆的「開運屋地瓜球」，到各種把鹹酥雞包進車輪餅、豬肉做成甜甜圈的創意小吃，價格都格外親民。傍晚一到，實踐路與日新路擠滿了覓食的人潮；吃飽了還能順便逛逛旁邊的平價韓系服飾、拍貼機與潮玩店，或是外帶一份小吃，走進中原大學校門口的大草皮席地而坐，體驗最道地的校園夜市氛圍。

近兩年憑藉23,401筆網路聲量橫掃社群，今年前五個月也破300萬人次前來朝聖，無愧為桃園夜市界的超人氣王者。許多人逛完後都對其動線與美食給予高度肯定，直呼：「中原夜市真的是每次來都不會失望的地方。整個夜市動線清楚，攤位密集又好逛」、「整體環境維持得不錯，垃圾分類也清楚」、「攤位分布緊湊，動線自然，人潮再多也不至於卡到懷疑人生」、「很熱鬧都是年輕人，吃的很多應有盡有，台灣各式美食這邊都可以找得到！」

No.1 六和商圈

聲量：27,544筆

2026年1月至5月觀光人次：6,334,597

如果說中原商圈代表的是青春洋溢的平價夜市，那麼由中豐路、環北路、延平路及中美路包圍的六和商圈，就是中壢質感生活的精緻櫥窗。這裡集結了區公所與各大金融機構，將遠東SOGO百貨、威尼斯影城、高密度的風格咖啡館與異國料理優雅地串聯在一起，形塑出生活機能極佳的都會氛圍。無可取代的精緻機能與慢活步調，不僅讓它近兩年衝出高達2.7萬筆網路聲量，在觀光署最新公佈的統計中，2026年首度納入觀光據點計算就以633萬造訪人次強勢登頂，一舉超越桃園站前商圈與老街溪，成為桃園實力最吸睛的人氣景點王。

走訪過的人都大力推薦道：「在中壢最享受的地方就是去威尼斯影城看電影」、「水影威尼斯真的很棒，雖然小廳就像一般家庭式大劇院一樣，但是椅子很舒適」；對於商圈地標SOGO百貨也給予肯定：「SOGO中壢店整體逛街體驗很不錯，動線規劃清楚，品牌選擇豐富」、「雖大樓較久，百貨整體空間及動線規劃發揮得恰當，且看得出來經營的團隊有持續維護及更新軟硬體」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年8月4日至2026年8月3日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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