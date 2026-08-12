取餐不便 桃園數位愛心餐券兌換率6成

桃園市政府去年暑假首度推動愛心午餐券數位化，弱勢學生可持數位學生證到超商兌換餐點，但審計處發現，採行數位餐券的學校平均兌換率僅六成四，且部分學校周邊超商少、取餐不便。教育局回應，將請學校關懷學生兌換需求，必要時彈性調整供餐方式。

審計處調查，去年暑假參與愛心午餐政策學校共二五六校，其中一七六校採數位餐券，包含數位與紙本、數位與物資等並行方式。不過數位餐券平均兌換率僅六成四，相較過去三年寒、暑假紙本餐券平均兌換率八成四，減少近兩成。

各行政區兌換情況也有明顯落差，大園區數位餐券兌換率僅四成八，較紙本餐券減少四成三，降幅居各區之冠；新屋區數位餐券兌換率五成八，減少三成一；復興區兌換率六成八，減少二成八。

審計處進一步分析一七六校及校園周邊四家合作超商分布，瑞埔國小等十校僅三家以下、瑞頂國小等十五校甚至無合作超商。審計處認為，數位化政策雖希望維護弱勢學生午餐需求及提供用餐彈性，但相關機制仍有精進空間，應檢討改善，確保學生獲得實質照顧。

教育局回應，學校寒、暑假愛心午餐補助採「因地制宜、多元並行」原則，授權各校依在地需求，選擇超商數位餐券、與鄰近愛心店家合作、由學校廚房自行烹煮或提供物資等方式，不以數位餐券作為唯一供餐管道。

教育局表示，未來將請學校針對兌換率偏低情形，適時關懷學生實際需求，並視個別學校及學生狀況採取彈性供餐方式，避免因超商距離或其他因素影響用餐權益，確保寒、暑假期間弱勢學生都能獲得實質照顧。