桃園市立田徑場耗資億元優化升級 13日起配合市運會暫停開放

桃園市立田徑場啟用多年，已有32年未進行重大修繕，多項設施逐漸老舊，市府今年投入約1.1億元啟動全面優化工程，體育局今表示，第一階段進度已達63%，預計9月下旬完工，趕在全民運動會前啟用。另配合今年桃園市運動會舉行，田徑場將自8月13日上午11時起至17日暫停對外開放。

桃園市體育局表示，市立田徑場是今年全民運動會籌備處所在地，同時也是全民運「木球」項目的競賽場地，為改善場館長年使用所面臨的設施老舊問題，今年5月起啟動重大修繕，希望一次改善場館長年累積的問題，提升選手競賽及民眾觀賽環境。

體育局指出，這次工程獲運動部補助4215萬元，市府另自籌6747萬元，總經費約1.1億元，工程分為兩階段進行。第一階段主要改善競賽籌備空間、看台階梯及欄杆整修油漆，以及內場一樓外牆牆面更新等項目。

目前第一階段工程進度已達63%，現正進行觀眾席看台底漆施作，看台完工後將以深、淺藍色進行分區配置，透過不同色彩分段呈現競技場館的現代風格，同時改善原有空間視覺，提升場內明亮度及觀眾觀賽舒適度。第一階段工程預計9月下旬完成，完工後隨即投入全民運動會使用。

至於第二階段工程，預計今年11月進場施工，改善項目包括夾層選手休息區優化、老舊廁所整修及廣播系統設備升級等。體育局表示，兩階段工程陸續完成後，可進一步改善場館軟硬體設施，提供選手及市民更舒適的運動環境。

而配合今年桃園市運動會辦理，桃園市立田徑場將自8月13日上午11時起暫停對外開放，管制期間至8月17日，提醒平時前往田徑場運動的民眾留意開放時間。