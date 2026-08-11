敬老卡明年增加使用項目議員批不實際 桃市府：鼓勵長輩多出門活動

桃園市議會今安排市府社會局、婦幼局工作報告，多位議員質詢聚焦在敬老愛心卡800點如何擴大使用，並抨擊市府明年有些新增項目不切實際「看得到用不到」。副市長蘇俊賓、社會局長陳寶民強調增加使用項目，用意在於鼓勵長者多出門活動，後續滾動檢討。

議員張曉昀認為，市府敬老愛心明年要新增的適用項目，仍難滿足長者或身心障礙者需求，要規範哪些項目可以抵用多少點，又不願意開放一些對長者有需求或有使用誘因的項目，她認為市府可以用發現金方式，替代敬老愛心卡新增消費項目折抵的點數，讓長者更能靈活運用。議員呂林小鳳和部分綠營議員認為要長者進健身房的規畫不切實際，市府要慎重評估；議員謝美英指出有些新增項目看得到用不到，長者會無感。

副市長蘇俊賓、社會局長陳寶民強調敬老愛心卡增加使用項目，用意在於鼓勵長者多出門活動，包括到健身房參加為長者設計肌力訓練，這和發現金的效果不同。張曉昀反駁，強調如果發現金，大家（長者）連我一定都會走出來，會比折抵點數有效。

國民黨多位議員肯定市府明年1月起擴大敬老愛心卡使用範圍，但也針對點數使用率過低、服務據點分布不均以及點數累積等機制，要求市府務必讓長輩「好用、愛用、用得到」，孫韻璇表示農會銷售據點不普及，為什麼不開放便利商店使用敬老愛心卡點數，陳寶民說明，農會還有銷售車輛可以巡迴服務，農業局會和農會做好妥善的規畫。

議員李柏坊指出，敬老愛心卡擴大使用範圍後，市府預估預算由4億元大幅增加20至22億元，足見市府對長輩的重視，但應採取滾動式檢討，確保資源用在刀口上。議員楊朝偉、林政賢憂心使用率偏低，目前僅1.5%的長輩能用完800點，甚至有超過9成長輩僅用於搭乘大眾運輸。

議員孫韻璇、錢龍、張桂綿、王仙蓮、周玉琴要求，除了明年確定敬老愛心卡可折抵農會200點、醫療掛號費100點，應盡快與超商、藥局洽談合作，讓長輩能購買鮮奶、豆漿等營養品，提升使用便利性，同時也要加強敬老愛心卡的宣導。

議員黃婉如、張桂綿建議目前的點數到「月底歸零」，應調整為「三個月為一期」累積，讓長輩更有感；議員吳進昌、葉明月反映，偏鄉如觀音區的「愛心計程車」極難預約，市府應縮短給付司機款項的時間，並增加媒合車行，徹底解決叫車難的問題。

吳進昌、劉熒隆、徐其萬等議員強調，桃園「一年四節」敬老禮金共1萬元是全台首屈一指的福利，提醒市府應結合敬老卡宣導，讓長輩清楚自身權益。

議員張曉昀（右）認為市府可以用發現金方式，替代敬老愛心卡新增消費項目折抵的點數。圖／桃園市議會質詢即時畫面