快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

敬老卡明年增加使用項目議員批不實際 桃市府：鼓勵長輩多出門活動

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員呂林小鳳（左）認為敬老愛心卡可以折抵進健身房的規畫有些不切實際。圖／桃園市議會質詢即時畫面
議員呂林小鳳（左）認為敬老愛心卡可以折抵進健身房的規畫有些不切實際。圖／桃園市議會質詢即時畫面

桃園市議會今安排市府社會局、婦幼局工作報告，多位議員質詢聚焦在敬老愛心卡800點如何擴大使用，並抨擊市府明年有些新增項目不切實際「看得到用不到」。副市長蘇俊賓、社會局長陳寶民強調增加使用項目，用意在於鼓勵長者多出門活動，後續滾動檢討。

議員張曉昀認為，市府敬老愛心明年要新增的適用項目，仍難滿足長者或身心障礙者需求，要規範哪些項目可以抵用多少點，又不願意開放一些對長者有需求或有使用誘因的項目，她認為市府可以用發現金方式，替代敬老愛心卡新增消費項目折抵的點數，讓長者更能靈活運用。議員呂林小鳳和部分綠營議員認為要長者進健身房的規畫不切實際，市府要慎重評估；議員謝美英指出有些新增項目看得到用不到，長者會無感。

副市長蘇俊賓、社會局長陳寶民強調敬老愛心卡增加使用項目，用意在於鼓勵長者多出門活動，包括到健身房參加為長者設計肌力訓練，這和發現金的效果不同。張曉昀反駁，強調如果發現金，大家（長者）連我一定都會走出來，會比折抵點數有效。

國民黨多位議員肯定市府明年1月起擴大敬老愛心卡使用範圍，但也針對點數使用率過低、服務據點分布不均以及點數累積等機制，要求市府務必讓長輩「好用、愛用、用得到」，孫韻璇表示農會銷售據點不普及，為什麼不開放便利商店使用敬老愛心卡點數，陳寶民說明，農會還有銷售車輛可以巡迴服務，農業局會和農會做好妥善的規畫。

議員李柏坊指出，敬老愛心卡擴大使用範圍後，市府預估預算由4億元大幅增加20至22億元，足見市府對長輩的重視，但應採取滾動式檢討，確保資源用在刀口上。議員楊朝偉、林政賢憂心使用率偏低，目前僅1.5%的長輩能用完800點，甚至有超過9成長輩僅用於搭乘大眾運輸。

議員孫韻璇、錢龍、張桂綿、王仙蓮、周玉琴要求，除了明年確定敬老愛心卡可折抵農會200點、醫療掛號費100點，應盡快與超商、藥局洽談合作，讓長輩能購買鮮奶、豆漿等營養品，提升使用便利性，同時也要加強敬老愛心卡的宣導。

議員黃婉如、張桂綿建議目前的點數到「月底歸零」，應調整為「三個月為一期」累積，讓長輩更有感；議員吳進昌、葉明月反映，偏鄉如觀音區的「愛心計程車」極難預約，市府應縮短給付司機款項的時間，並增加媒合車行，徹底解決叫車難的問題。

吳進昌、劉熒隆、徐其萬等議員強調，桃園「一年四節」敬老禮金共1萬元是全台首屈一指的福利，提醒市府應結合敬老卡宣導，讓長輩清楚自身權益。

議員張曉昀（右）認為市府可以用發現金方式，替代敬老愛心卡新增消費項目折抵的點數。圖／桃園市議會質詢即時畫面
議員張曉昀（右）認為市府可以用發現金方式，替代敬老愛心卡新增消費項目折抵的點數。圖／桃園市議會質詢即時畫面

議員楊朝偉（左）要求市府做好敬老愛心卡新增服務項目的規畫。圖／桃園市議會質詢即時畫面
議員楊朝偉（左）要求市府做好敬老愛心卡新增服務項目的規畫。圖／桃園市議會質詢即時畫面

長輩 敬老卡 議員

延伸閱讀

新北議員籲擴大月嫂服務 社會局：仍以弱勢優先

功能不足 台南新化規畫運動場館 挨批黑箱

台南教師節禮金六都墊底將調高至1000元 議員再喊幼師午餐免費

坐月子動輒十多萬 新北議員陳偉杰提月子中心公共化

相關新聞

桃園市立田徑場耗資億元優化升級 13日起配合市運會暫停開放

桃園市立田徑場啟用多年，已有32年未進行重大修繕，多項設施逐漸老舊，市府今年投入約1.1億元啟動全面優化工程，體育局今表示，第一階段進度已達63%，預計9月下旬完工，趕在全民運動會前啟用。另配合今年桃園市運動會舉行，田徑場將自8月13日上午11時起至17日暫停對外開放。

敬老卡明年增加使用項目議員批不實際 桃市府：鼓勵長輩多出門活動

桃園市議會今安排市府社會局、婦幼局工作報告，多位議員質詢聚焦在敬老愛心卡800點如何擴大使用，並抨擊市府明年有些新增項目不切實際「看得到用不到」。副市長蘇俊賓、社會局長陳寶民強調增加使用項目，用意在於鼓勵長者多出門活動，後續滾動檢討。

5000元入袋帶旺關西買氣 鎮民代表：市場「豬都多殺幾隻」

新竹縣關西鎮每人5000元振興發展金昨起發放，今天進入第2天。鎮民代表李常棟表示，多數鎮民領錢後留在關西消費，地方買氣可望升溫，更有代表形容市場昨天「豬都多殺幾隻」，盼振興金帶動各行各業，也吸引外移人口返鄉設籍。

改善路口壅塞與事故 竹市武陵路往大雅路口擬禁左轉、迴轉

新竹市府為改善武陵路與大雅路口交通壅塞與行車動線衝突，擬定未來武陵路往大雅路口將「全面禁止左轉與迴轉」，一律改到湳中街口。對此，民進黨新竹市議員劉康彥今指出，有不少民眾仍主張「維持原狀」，盼市府善盡政策溝通，提供顧問公司的調查數據和資料給市民，凝聚最大共識後再行調整。

FUN電一夏 竹南夏日歡樂運動會16日在竹南運動公園熱鬧登場

為推廣全民運動、促進社區交流，苗栗縣竹南鎮公所將於8月16日（周日）上午8時至中午12時，在竹南運動公園舉辦「115年竹南鎮夏日歡樂運動會－FUN電一夏」，邀請鄉親朋友、親子家庭、社區、機關團體及企業組隊共襄盛舉，以運動串聯情感，以歡笑凝聚社區，共同打造屬於竹南最熱血、最歡樂的夏季盛會。

桃園愛心餐券數位化兌換率僅6成 教育局：彈性調整供餐方式

桃市府為照顧弱勢學生寒暑假用餐，去年暑假首度推動愛心午餐券數位化，但審計處發現，採行數位餐券的176校，平均兌換率僅64.82%，較過去紙本餐券84.14%減少19.32個百分點，且部分學校周邊超商不足，恐影響學生取餐便利性。教育局回應，愛心午餐採「因地制宜、多元並行」，將針對兌換率偏低學校關懷學生需求，必要時彈性調整供餐方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。