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仁寶大溪廠啟用 張善政：強化桃園AI產業發展

中央社／ 桃園11日電

仁寶AI伺服器大溪製造中心今天啟用，桃園市長張善政說，桃園是全球AI伺服器製造重要基地，仁寶扮演關鍵角色，市府將持續協助業者，未來將觀音區建構為北部算力中心示範基地。

張善政今天出席「仁寶高階伺服器大溪製造中心剪綵啟用典禮」致詞指出，伺服器技術近年快速演進，帶動AI資料中心設計改變；隨著AI應用從智慧製造、智慧醫療延伸至日常生活各領域，未來將持續扮演重要角色，帶動產業及生活型態轉變。市府日前已與經濟部及台電協調，將運用大潭發電廠及中油第三天然氣接收站等能源建設，支應AI產業發展需求，發揮桃園既有能源建設優勢。

仁寶電腦工業股份有限公司董事長陳瑞聰指出，AI產業正快速成長，仁寶持續投入研發、業務、製造及工廠管理等，逐步從傳統ODM代工拓展至AI伺服器產品開發及供應鏈。大溪廠除作為仁寶AI伺服器製造中心，也將負責研發人才培育及新產品導入量產。

經濟發展局說，仁寶電腦斥資逾新台幣40億元深耕桃園大溪，主要投入AI伺服器系統（L10）及機櫃（L11）製造，為桃園AI及高階製造產業注入發展動能。市府近年推動智慧製造及產業轉型，透過投資服務中心「單一窗口」機制，協助企業整合投資需求並進行跨局處協調，持續完善投資環境，協助企業扎根桃園、布局全球。

仁寶 張善政 桃園

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