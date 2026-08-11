5000元入袋帶旺關西買氣 鎮民代表：市場「豬都多殺幾隻」

新竹縣關西鎮每人5000元振興發展金昨起發放，今天進入第2天。鎮民代表李常棟表示，多數鎮民領錢後留在關西消費，地方買氣可望升溫，更有代表形容市場昨天「豬都多殺幾隻」，盼振興金帶動各行各業，也吸引外移人口返鄉設籍。

關西鎮公所自8月10日起分3天、依里別發放振興發展金，每名符合資格鎮民可領5000元，低收入戶每戶另加發2000元，約有2.6萬名鎮民受惠，總經費約1.4億元。發放時間均為上午9時至下午3時，各里分別在鎮公所、集會所、活動中心等指定地點領取。

李常棟表示，這次鎮公所提出發放現金，除了希望減輕民眾負擔，也有振興地方的考量。關西近年人口明顯下降，不少關西人因工作、就學等因素將戶籍遷往外地，希望透過這次政策，吸引原本離開的鄉親把戶籍遷回來，增加地方人口。

李常棟也觀察，關西人領到5000元後，有很高比例仍會留在關西消費，對傳統市場、餐飲及各行各業都有幫助，顯示振興金發放也讓地方商家期待消費力道增加。若資金能在地方流動，除了刺激消費，也有機會結合關西觀光，讓政策效益留在地方。

鎮公所指出，今天由東光、南新、東山、北斗及石光里鎮民領取，明天8月12日最後1天分里發放，輪到大同、東平、上林、新力、西安、玉山、金山、錦山及南和里，符合資格民眾可於上午9時至下午3時前往各里指定地點領取。

若這3天未能依指定時間領取，民眾也不用擔心錯過5000元。鎮公所提醒，8月14日至16日上午9時至下午3時另安排補發，未領取者須依規定攜帶相關證件，直接前往關西鎮公所辦理；8月16日補領期限過後仍未領取者，將視同放棄，不再補發，符合資格鎮民應把握最後期限。