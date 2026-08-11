竹縣列管未登記工廠755家 縣府輔導業者合法化

新竹縣政府今天表示，全縣列管未登記工廠755家，已有130家取得特定工廠登記；縣府日前舉辦說明會，說明申請資格、流程，協助業者辦理用地計畫及後續合法化程序。

新竹縣政府產業發展處指出，截至今年7月17日，全縣列管未登記工廠共755家，其中407家完成工廠改善計畫核定、130家取得特定工廠登記；目前已有14家提出用地計畫申請，其中2家獲核定。

產發處表示，取得特定工廠登記並非合法化終點，後續仍須辦理土地使用變更、建築物合法化及一般工廠登記，用地計畫是邁向全面合法化的重要程序。

縣府指出，此次說明會約有100家業者參加，內容涵蓋土地使用、建築管理、水土保持、回饋金及一般工廠登記等實務問題，並由相關單位及輔導團隊現場說明。

產發處表示，未來將持續整合行政資源，提供專業輔導及協助，協助符合資格業者依法完成土地、建築及工廠登記程序，提升產業經營環境。