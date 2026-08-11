新竹武陵路禁左轉大雅路案遭反對 市府：持續溝通

民進黨新竹市議員劉康彥說，新竹市府擬於武陵路與大雅路口實施「全面禁止左轉與迴轉」，但許多當地民眾希望可以維持原狀。市府表示，將納入研議並持續與地方溝通。

劉康彥今天向中央社記者表示，市府上個月宣布，預計在今年10月下旬完成「大湳雅公園側人行道改善工程」，擬透過縮減部分人行道新闢1條武陵路右轉大雅路的專屬車道。

劉康彥表示，根據市府的改善規劃，也包括保留機車待轉區、高架橋下汽車停車格改為機車格，以及高架橋下來的車輛可配合特定時相右轉進入社區、行人號誌早開增加能見度等。

經蒐集地方建議，劉康彥說，不少民眾反對武陵路禁左轉大雅路及禁止迴轉、反對保留機車待轉區、反對武陵橋下汽車格改為機車格，質疑專屬時相圖利特定社區，也認為市府缺乏政策溝通與實地評估。

新竹市政府交通處透過文字表示，武陵路與大雅路口因受武陵路橋匝道、平面道路及社區出入口車流動線複雜，導致該路口常發生車流交織事故，因此提出至湳中街迴轉方案，相關改善方案經交通改善小組委員共識，市府也舉辦2次說明會取得共識推動。

交通處指出，橋下停車場汽車須倒車離場，增加事故風險，因此規劃將汽車格調整至大湳雅公園，從原本22格增加至45格。至於民眾希望維持左轉大雅路及取消機車待轉格部分，將納入研議，並持續與地方溝通。