改善路口壅塞與事故 竹市武陵路往大雅路口擬禁左轉、迴轉

新竹市府為改善武陵路與大雅路口交通壅塞與行車動線衝突，擬定未來武陵路往大雅路口將「全面禁止左轉與迴轉」，一律改到湳中街口。對此，民進黨新竹市議員劉康彥今指出，有不少民眾仍主張「維持原狀」，盼市府善盡政策溝通，提供顧問公司的調查數據和資料給市民，凝聚最大共識後再行調整。

市府交通處表示，武陵路與大雅路口因路口複雜經常發生車禍，經委託顧問公司進行車流量調查、事故資料分析，提出可前行到湳中街迴轉方案，市府已舉辦2次地方說明會；其中，橋下停車場汽車須倒車離場，看不見後方來車，恐增加事故風險，已規畫將汽車格調整到大湳雅公園，從原本22格增加至45格，有關用路人陳情維持左轉大雅路及取消機車待轉格部分，市府將納入研議及溝通。

劉康彥表示，市府於7月25日發布新聞稿指出，預計將在今年10月下旬完成「大湳雅公園側人行道改善工程」，預計將透過削除部分人行道新闢一條武陵路右轉大雅路的專屬車道。

除了武陵大雅路口全面禁左、禁迴以及削減大湳雅公園人行道，以增加右轉儲車空間之外，依照新竹市政府目前規畫，改善重點還包括保留武陵路全聯前機車待轉區、武陵高架橋下汽車停車格改為機車格，以及武陵高架橋下來的車輛，只要配合特定時相即可右轉進入社區、行人號誌早開增加能見度。

員劉康彥說，他將市府針對「武陵大雅路口」的交通改善計畫公布後，獲得許多市民寶貴的建議，他歸納出五大面向，包括反對大雅路禁左禁迴、反對保留全聯前機車待轉區、反對武陵橋下汽車格改為機車格、質疑專屬時相圖利特定社區，以及質疑市府缺乏政策溝通與實地評估。

劉康彥指出，網路上呈現的建議與期待與目前新竹市政府的改善計畫南轅北轍，不論高虹安市長最終是否拍板定案，市府都亟需加強政策說明與溝通的力道，凝聚共識後再行推動。

新竹市府為改善武陵路與大雅路口交通壅塞與行車動線衝突，擬定未來武陵路往大雅路口將「全面禁止左轉與迴轉」，一律改到湳中街口。記者王駿杰／攝影