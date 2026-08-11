FUN電一夏 竹南夏日歡樂運動會16日在竹南運動公園熱鬧登場

為推廣全民運動、促進社區交流，苗栗縣竹南鎮公所將於8月16日（周日）上午8時至中午12時，在竹南運動公園舉辦「115年竹南鎮夏日歡樂運動會－FUN電一夏」，邀請鄉親朋友、親子家庭、社區、機關團體及企業組隊共襄盛舉，以運動串聯情感，以歡笑凝聚社區，共同打造屬於竹南最熱血、最歡樂的夏季盛會。

公所指出，今年活動以「全民參與、健康生活、社區共榮、歡樂運動」為主軸，規劃多項兼具趣味與挑戰的競賽，包括親子接力、兩人三腳、環環相扣、乒乓大賽、同心協力、百發百中及求神問卜等趣味項目，不論大朋友、小朋友都能找到適合自己的挑戰，在比賽中展現默契、團隊合作與運動精神。

活動除了精彩競賽外，沒有報名競賽也歡迎一起來！現場也特別規劃多項親子互動遊戲，包含「吹吹樂」、「筷樂夾夾樂」等趣味挑戰；此外，還有親子台姐姐帶來精彩的唱跳互動演出，邀請現場大小朋友一起跟著音樂盡情舞動，感受FUN電一夏的歡樂氛圍。

鎮長方進興表示，透過夏日歡樂運動會，鼓勵民眾養成規律運動習慣，促進親子互動及社區交流，讓運動不只是競賽，更成為凝聚情感、增進健康的重要橋梁，也展現竹南鎮充滿活力、幸福宜居的城市形象。