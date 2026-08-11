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桃園愛心餐券數位化兌換率僅6成 教育局：彈性調整供餐方式

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府去年暑假首度推動愛心午餐券數位化，但審計處發現平均兌換率僅64.82%。教育局回應，將針對兌換率偏低學校關懷學生需求，必要時彈性調整供餐方式。圖／桃園市教育局提供
桃市府去年暑假首度推動愛心午餐券數位化，但審計處發現平均兌換率僅64.82%。教育局回應，將針對兌換率偏低學校關懷學生需求，必要時彈性調整供餐方式。圖／桃園市教育局提供

桃市府為照顧弱勢學生寒暑假用餐，去年暑假首度推動愛心午餐券數位化，但審計處發現，採行數位餐券的176校，平均兌換率僅64.82%，較過去紙本餐券84.14%減少19.32個百分點，且部分學校周邊超商不足，恐影響學生取餐便利性。教育局回應，愛心午餐採「因地制宜、多元並行」，將針對兌換率偏低學校關懷學生需求，必要時彈性調整供餐方式。

為提升弱勢學生取餐便利性，市府去年暑假首度推動愛心午餐券數位化，與統一、全家、萊爾富及OK等4家便利超商合作，將數位學生證與愛心午餐券結合，學生持數位學生證即可至超商兌換午餐，取代傳統紙本餐券。

審計處調查，去年暑假參與愛心午餐政策學校共256校，其中176校採行數位餐券，包含數位與紙本、數位與物資等並行方式。不過數位餐券平均兌換率僅64.82%，相較2023至2025年寒、暑假紙本餐券平均兌換率84.14%，減少19.32個百分點。

各行政區兌換情況也有明顯落差，其中大園區數位餐券兌換率僅48.01%，較紙本餐券減少43.51個百分點，降幅居各區之冠；新屋區數位餐券兌換率58.03%，減少31.97個百分點；復興區兌換率68.91%，也減少28.04個百分點。

審計處進一步分析176校及校園周邊4家合作超商分布，發現學校周邊1公里範圍平均有18.63家便利超商，但差距甚大。部分學校周邊超商多達62家，另有部分學校周邊完全沒有合作超商，其中超商密集程度較高的中壢高中周邊有31家，較低者如瑞埔國小等10校僅3家以下，瑞頂國小等15校則無合作超商。

審計處認為，數位餐券兌換率較紙本減少逾10個百分點，顯示數位化政策雖希望維護弱勢學生午餐需求及提供用餐彈性，但初期可能受到學生兌餐因素及學校周邊超商密集程度等影響，相關機制仍有精進空間，應檢討改善，確保學生獲得實質照顧。

教育局回應，學校寒、暑假愛心午餐補助採「因地制宜、多元並行」原則，授權各校依在地需求，選擇超商數位餐券、與鄰近愛心店家合作、由學校廚房自行烹煮或提供物資等方式，不以數位餐券作為唯一供餐管道。

教育局表示，未來將請學校針對兌換率偏低情形，適時關懷學生實際需求，並視個別學校及學生狀況採取彈性供餐方式，避免因超商距離或其他因素影響用餐權益，確保寒、暑假期間弱勢學生都能獲得實質照顧。

愛心餐 教育局

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