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莊競程拋「留才四支箭」擬增教師津貼 竹市議員質疑法規與財政排擠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾黨市議員宋品瑩。圖／宋品瑩提供
民眾黨市議員宋品瑩。圖／宋品瑩提供

民進黨新竹市長參選人莊競程昨開「科技城市教師加給方案」記者會，提出「教師留才四支箭」，民眾黨市議員宋品瑩今在臉書發文，指看到莊提出的教師加給方案，主打初任教師安居津貼、久任獎金、導師加值獎勵、行政責任加給，這「留才4支箭」，才驚覺這箭等於錢，這樣花錢是中央默許的嗎？

宋品瑩說，這項政策看似美好，實質上卻經不起法制與財政檢視。依「全國軍公教員工待遇支給要點」第7點規定，各機關學校，不得自行訂定待遇項目與標準，教師待遇屬全國一致性規範，地方政府是否能自創「加給」項目，她很懷疑。滿30年發30萬、導師每月加發最高5,000元、行政加給翻倍，這些都是長期且巨大的財政支出，恐排擠到學校原本的教學設備或教育資源。

宋品瑩指出，「不是市長喊5000元，老師就能多領5000元。」新竹真正需要的留才政策不只是選舉時的現金喊價，更是 行政減量、工作負荷減輕、代理教師聘期保障以及 穩定正式師資。

宋品瑩說，教育本是立基於教育愛、教育熱忱，若老師還需花時間比較薪資、比較福利、比較津貼，那是否又會造成全國教師大遷徙，甚至造成縣市間的對立搶人，變相鼓勵老師們往都市型城市發展，若有老師想回自己家鄉服務卻變成原罪。

莊競程提出的「教師留才四支箭」包括初任教師安居津貼、久任教師獎金、導師加值獎勵及行政責任加給等四項措施。

莊競程表示，未來若擔任市長，將務實推動「科技城市教師加給方案」。第一，針對初任教師前三年，每月補助5000元租屋津貼，協助青年教師面對新竹高房租、高物價的生活壓力，讓新進教師能把心力放在教學。

第二，規畫久任教師獎金逐年加碼，教師在新竹市服務滿5年發給5萬元、滿10年發給10萬元、滿15年發給15萬元，每5年逐級發放，最高至30年30萬元。第三，針對導師工作，中央已宣布導師費每月提高至4000元，新竹市應再依導師年資加發獎勵，擔任導師第1年加發1000元，第2年加發2000元，逐年增加，最高加發5000元。

第四，提出行政教師責任加給，將現行行政工作獎勵金按年資提高倍數，由市府額外提供第一年1倍、第二年1.5倍、第三年2倍、第四年2.5倍，第五年以上3倍責任獎勵。莊競程說，教師荒是全國性問題，但新竹面臨的是人口快速成長與高生活成本的雙重壓力，市府不能迴避。

莊競程 教師 財政

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