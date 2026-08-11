新竹中光公園完工啟用 綠覆率升至75% 翻轉積水變身全齡綠洲

新竹市府積極打造兼具生活品質與城市美學的公共空間，位於北區南寮里、緊鄰南寮圖書館及南寮聯里辦公室的中光公園環境改善工程日前完工，並開放啟用，市府指出，這次全面改善園區景觀、排水系統、遊戲設施及無障礙環境，打造融合休閒、生態、遊憩與社區交流功能的全齡友善公園，讓優質公共空間融入日常生活，從鄰里街角實踐幸福宜居城市。

市長高虹安表示，中光公園緊鄰南寮圖書館及聯里辦公室，是地方居民日常活動的重要據點。這次改善工程兼顧自然生態、人本環境及遊戲體驗，提升無障礙友善環境，打造特色共融遊戲空間，希望讓公園成為居民願意停留、孩子盡情奔跑、長者安心散步的幸福綠地，也進一步提升南寮生活圈整體環境品質。

高虹安說明，中光公園占地約2002平方公尺，過去因喬木種植較為密集，導致植栽生長不佳、林下土壤硬化及排水不良、積水等問題，並衍生蚊蟲孳生情形；加上原有塑膠組合遊具及體健設施老舊，已難以滿足市民多元使用需求。此次市府全面推動環境改善工程，以「人本、安全、共融、永續」為設計核心，從景觀、排水、遊憩設施及無障礙環境等面向整體規畫，重新優化公園空間，提升整體環境品質與使用機能。

高虹安說明，這次改善工程從排水、動線、遊戲設施及植栽景觀等面向全面優化。首先，改善公園高程配置及地下排水系統，並採用透水步道鋪面，提升基地排水及保水能力，改善長年積水問題，降低蚊蟲孳生情形，同時增加土壤透氣性；其次，重新規劃園區動線，透過高程設計區隔人行空間與車道，主要出入口及設施銜接處均設置無障礙坡道，便利長者、輪椅使用者及推嬰兒車家庭通行。

遊戲設施方面，拆除原有老舊塑膠組合遊具，重新設置以半圓穹頂為主題的共融遊戲設施，結合攀爬、探索等遊戲元素，提供5至12歲兒童遊玩；穹頂下方另設置礫石遊戲區，提供2至5歲幼童遊戲空間，並配置環狀座椅，方便家長陪伴及休憩；同時重新整合銀髮族體健設施，讓不同年齡層都能使用公園設施。植栽景觀部分，針對原有喬木過度密集情形進行適度疏植，改善林下環境並增加日照，提升草坪生長條件；另移除閒置設施，整合休憩空間與照明設備，並選用適合濱海環境的植栽，調整綠化配置，提升公園整體景觀及綠地品質。

高虹安提到，本次改善工程同步納入永續設計，改善前公園綠覆率約40%、透水率約52%，工程完成後綠覆率提升至75%、透水率提升至93%，增加綠地面積及雨水滲透能力，提升公園的滯洪與保水功能，也讓中光公園兼具休憩使用與都市環境調節功能。

高虹安補充，中光公園改善後，不僅提供休憩、遊戲及運動空間，也串聯鄰近南寮圖書館、聯里辦公室及周邊生活機能，形成涵蓋閱讀、休閒、運動及社區交流的生活場域，市民可安排親子同遊，在閱讀與綠意相伴的環境中享受休閒時光。市府將持續盤點各行政區公園及公共開放空間需求，透過景觀改善、共融設施及無障礙環境建置，提升公共空間使用品質，讓公園成為市民日常生活的重要場域，打造宜居、永續的新竹市。