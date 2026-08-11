竹市投瓶王回收金好運15日開跑 投瓶集點月抽好禮、壓軸抽純金金元寶

新竹市府將於今年8月15日至12月31日推出無人回收站「新竹投瓶王－回收金好運」活動，只要前往全市32處碳竹雞智慧回收機台，完成指定投瓶任務，即可參加每月抽獎，活動期間將抽出100名幸運得主，獎項包含公有市場500元消費金、超商500元禮券、環保用品及循環再生AVIER郵差包等多項好禮，前100名完成指定條件者還可獲得碳竹雞LINE動態表情貼圖，活動最後更加碼抽出1名純金金元寶。

市長高虹安表示，市府持續推動智慧治理及宜居永續城市，透過智慧科技結合循環經濟，讓回收不只是環保，更成為市民每天都能輕鬆參與的生活習慣。今年攜手「和全豐光電股份有限公司」（機台品牌：碳竹雞）增設21個新站點，加上去年已設置的11站，使無人回收站服務範圍更加普及。

她說，市府今年推出「新竹投瓶王－回收金好運」活動，鼓勵把日常回收化為實際行動，將家中的寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶、紙杯及廢乾電池帶到智慧回收機，不僅能累積APP點數，還有機會月月抽好禮，讓回收有金喜、垃圾變黃金，每一次回收都累積環境價值，也累積屬於自己的幸運，成為每天都在發生的美好日常。

高虹安指出，此次活動參加方式十分簡單，只要將指定回收物投入智慧回收機，並選擇碳竹雞APP點數回饋，每月完成5次（含）以上投瓶，且累積投入20件（含）以上指定回收物，即可取得當月抽獎資格。

活動期間共辦理5次抽獎，將分別於9月7日、10月5日、11月5日、12月7日及116年1月5日，每月抽出20名幸運得主，第5次抽獎更將壓軸送出1名純金金元寶，邀請市民一起透過資源回收，把環保行動變成生活中的好運氣。

高虹安提醒，民眾投入寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶及紙杯前，請確認無殘液且請勿壓扁瓶罐，投罐時若發現機台有滿料狀況，歡迎透過APP回報設備狀況，此次活動及得獎資訊可搜尋「新竹投瓶王回收金好運」活動專頁。

新竹市府將推出無人回收站「新竹投瓶王－回收金好運」活動，只要前往全市32處碳竹雞智慧回收機台，完成指定投瓶任務即可參加每月抽獎。圖／新竹市府提供