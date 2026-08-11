強降雨頻傳...雨水下水道建設停滯5年遭審計室檢討 竹縣府改善

颱風、強降雨接連來襲，新竹縣積淹水問題浮現，6月底竹北東海里水深及膝，白海豚颱風又讓白地里道路淹水。審計室查核發現，竹縣雨水下水道近5年建設停滯，部分規畫逾數十年未檢討。縣府表示，將重新規畫易淹水區排水系統並爭取中央補助。

新竹縣審計室指出，新竹縣政府近3年每年編列2000萬元辦理雨水下水道建設、維護及清淤，截至2025年9月底，雨水下水道系統規畫總長157.42公里、建設115.57公里，實施率73.42%，但與2021至2024年公開資料完全相同，顯示近5年建設停滯未有進展。

此外，竹東含頭、二、三重地區及寶山含新竹科學園特定區，仍有共1170.07公頃尚未完成雨水下水道系統規畫。芎林、橫山、寶山及五峰清泉風景特定區等4處，規畫完成至今已分別逾40年、32年、26年及23年，均未配合現行都市計畫及治水政策重新檢討；新埔、竹東、北埔、新豐、關西及湖口等地重新檢討規畫，也已超過10年。

審計室認為，面對氣候變遷及極端強降雨，既有系統恐難及時因應，建議導入都市總合治水、低衝擊開發及海綿城市等概念，重新檢討雨水下水道規畫並加速建設，提高都市防洪韌性。

審計室另指出，竹東鎮雨水下水道箱涵仍有39件管線穿越案件待確認權屬，另有6個行政區尚未查明箱涵有無管線穿越；2025年度又因工程發包延宕，至8月25日才決標，原應辦理的20公里雨水下水道普查截至9月底仍未完成，也未能依規定在汛期前完成清疏檢查。

縣府表示，將委託2026年雨水開口契約技服廠商，針對已實施都市計畫鄉鎮市的易淹水區域規畫雨水排水系統，作為未來編列預算及提報中央補助依據；並自今年起逐季通知公所清查箱涵管線，督促業者遷移，雨水下水道維護及興建工程也將把普查、清淤等工作納入契約，盡速於汛期前完成。