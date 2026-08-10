品牌、AI 全面進化！竹市推舊城商圈店家輔導課程 助店家拓展新商機

為協助新竹舊城商圈店家提升品牌經營與數位應用能力，新竹市政府持續推動「115年新竹舊城商圈店家輔導計畫」，自8月至9月陸續辦理系列教育訓練課程，聚焦社群品牌經營、店面空間設計、品牌轉型、短影音行銷、LINE官方帳號及生成式AI應用等主題。

期間邀集專業講師分享實務經驗與市場趨勢，協助店家掌握品牌經營新思維，與數位行銷工具，強化市場競爭力，為新竹舊城商圈注入創新能量與發展動能。

市長高虹安表示，新竹舊城蘊含豐富的歷史文化底蘊與產業特色，市府持續透過商圈輔導、品牌行銷及數位培力等多元措施，陪伴店家因應消費型態轉變與市場需求，強化經營韌性。

今年教育訓練課程聚焦品牌經營、數位工具及創新行銷等實務內容，期盼協助店家掌握市場趨勢與數位應用，善用品牌策略與數位資源拓展商機、提升市場競爭力，讓更多民眾走進舊城、認識舊城，感受在地特色與魅力，共同帶動舊城商圈持續活化與發展。

高虹安指出，今年系列課程已於8月4日正式展開，首日安排「圈粉變現！社群品牌經營與顧客轉換策略」及「空間會說話！店面空間活化設計」兩堂課程。

分別邀請人人品牌行銷有限公司營運總監洪瑋璘，以及桴日意至設計有限公司共同創辦人劉凱亭、陳東煒授課，從社群內容規劃、品牌溝通、店面動線、商品陳列及空間美學等面向分享實務經驗，協助店家掌握社群經營技巧與品牌溝通策略，並透過店面空間優化，打造更具特色與吸引力的消費體驗。

此外，9月起將接續推出四堂重點課程，9月1日首先安排「老店新生！傳統店家轉型與品牌再造」及「一拍就中！短影音行銷與內容經營實戰」，邀請鬍鬚張創辦人張永昌分享品牌轉型與經營管理經驗，並由傳動經營管理顧問總經理魏彰志解析短影音發展趨勢及內容經營技巧，從品牌故事塑造到影音內容行銷，協助店家拓展品牌觸及與市場能見度。

9月8日則推出「已讀要回！LINE官方帳號基礎實戰」，以及「AI經營力！生成式AI工具應用實務」，由奇步應用執行長陳佳新帶領店家實作LINE官方帳號建置及生成式AI工具應用，強化數位工具運用能力，提升經營效率、顧客互動及品牌行銷效益。

高虹安提到，本系列教育訓練以實務應用為導向，課程涵蓋品牌定位、數位行銷、空間設計及生成式AI工具應用等多元主題。

期盼透過跨領域專業講師的經驗分享與實務操作，協助店家建立完整的品牌經營思維，將所學實際運用於日常營運，提升服務品質與市場競爭力，進一步帶動商圈整體發展，持續形塑新竹舊城兼具文化底蘊、品牌特色與商業活力的城市風貌。

相關課程皆為免費參與，歡迎新竹舊城商圈店家、青創業者及有興趣學習的民眾踴躍報名參加9月課程，報名網址為：https://forms.gle/vjooNJp4ATvMyPG78。課程場地及相關安排將依市府與場館規範適時調整，請參與者留意最新公告並配合現場指引。

9月1日安排「老店新生！傳統店家轉型與品牌再造」及「一拍就中！短影音行銷與內容經營實戰」。新竹市政府／提供