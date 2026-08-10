苗栗外國人諮詢服務中心約用人員錢少事多 林月琴、陳品安爭取提高待遇

立委林月琴邀請勞動部長洪申翰今天走訪苗栗市阿昌清潔庇護工場，及苗栗縣外國人諮詢服務中心，她與縣議員陳品安等人認為外國人諮詢服務中心約用基層人員案量沈重、待遇有待改善，獲洪申翰允諾盤點。

洪申翰今天走訪行程，陳品安、縣議員許櫻萍、徐筱菁，及苗栗縣副縣長賴香伶等人陪同，林月琴說，苗栗有2萬7620名移工，外國人諮詢服務中心辦理法令諮詢及爭議協處，前年、去年分別處理571件、524件，今年截至6月已有258件，契約爭議是主要類型，也涉及工資、職災、性侵害、性騷擾及人身傷害，另有訪視達6479件。

林月琴認為，這些不是冷冰冰的件數，每一件背後，都可能是一名移工的契約、工資、職災，甚至人身安全，她關心的不只是接了多少通電話，更要追問中央補助是否足以支撐第一線人力、案件最後有沒有真正解決，及夜間、假日與住宿地外展服務是否足夠，不能讓無法在上班時間求助的移工被排除。

她說，接住移工的人，也要被制度接住，中央不能只補業務、不顧承接業務的人，更不能讓第一線只靠責任感撐住服務，案量與待遇是否相稱，必須提出盤點時程及改善方案，不能停在「帶回研議」。

陳品安分享曾接獲反映，有外國工作者因故需臨時返國，最後一道流程卻因颱風停止上班無法核定，被迫更改機票，增加額外的花費與困擾，顯示外國工作者在面對聘僱與生活爭議時，往往涉及雇主、仲介與移工等多方溝通，過程極為繁複，建議勞動部能協助地方政府建立「單一服務窗口」、簡化行政程序，提供專業即時的協助。

林月琴、陳品安等人向洪申翰爭取，勞動部應全面盤點各地方政府外國人諮詢服務中心約用基層人員的薪資、案量與工作內容，提升基層人員待遇，也期待未來持續擴大多語諮詢與心理支持量能，洪申翰允諾將盤點。

另在阿昌清潔庇護工場，林月琴也與聲暉協進會、欣馨社區復健中心、明盛居家長照機構、微笑家園康復之家及初衷復能物理治療所等在地單位座談，盤點庇護性就業補助與人事、設備、訂單及服務需求的落差，林月琴表示，預算核銷不是終點，身障者能不能穩定工作、服務單位能不能撐下去，才是政策成效。

立委林月琴邀請勞動部長洪申翰今天走訪苗栗市阿昌清潔庇護工場，及苗栗縣外國人諮詢服務中心。圖／林月琴辦公室提供