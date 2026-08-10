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驚悚！南庄鄉苗21線巨大落石還好沒砸中人 縣款啟動明隧道改善防護安全

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷路段今天傍晚又落石，兩顆大石頭比小貨車還大，交通一度中斷。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷路段今天傍晚又落石，兩顆大石頭比小貨車還大，交通一度中斷。圖／楊文昌提供

苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷路段今天傍晚又落石，兩顆大石頭比小貨車還大，還好沒有砸中人車，廠商漏夜搶修單線雙向通行，縣政府也啟動興建約140公尺明隧道工程，希望明年完成，提供一條更安全的路。

白海豚颱風已遠颺，不過，苗21線14.7公里神仙谷峭壁雄風前今天傍晚5點半左右，山壁突然崩落大量土石，其中2顆體積比小貨車還大，造成交通中斷，一輛機車強行要通過，因路面坑洞卡在路中間，經路人協助脫困。

南庄鄉公所開口廠商漏夜上山，晚間7點緊急清出一側勉強單線雙向通行，避免明天上班受阻，兩顆大石頭就在路邊，縣議員楊文昌說，用路人膽顫心驚，祈禱能夠安全通過。

苗21線落石不斷，公路局雖核定1100萬元先施作防落石網，但楊文昌認為防落石網已經施作無數次，但很多沒有兩個月就被砸破，請命建明隧道徹底改善。

縣長鍾東錦認為安全不能靠運氣，人命關天不能再等，決定縣款2億元施作約140公尺明隧道防護安全，縣府交通工務處目前辦理規畫設計研議中，預計今年底可以發包委託設計，明年工程發包，改善苗21線安全。

苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷路段今天傍晚又落石，兩顆大石頭比小貨車還大，交通一度中斷。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷路段今天傍晚又落石，兩顆大石頭比小貨車還大，交通一度中斷。圖／楊文昌提供

苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷路段今天傍晚又落石，兩顆大石頭比小貨車還大，交通一度中斷。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷路段今天傍晚又落石，兩顆大石頭比小貨車還大，交通一度中斷。圖／楊文昌提供

南庄 隧道 落石

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