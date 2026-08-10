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新竹市推舊城商圈輔導課程 導入AI拓商機

中央社／ 新竹市10日電

新竹市政府今天表示，推動舊城商圈店家輔導計畫，8月至9月辦理系列課程，內容涵蓋品牌經營、店面空間設計、短影音行銷及生成式AI應用等，協助店家提升數位行銷及經營能力。

新竹市政府透過新聞資料表示，新竹舊城具有歷史文化及產業特色，面對消費型態與市場需求改變，市府透過商圈輔導、品牌行銷及數位培力等方式，協助店家強化經營能力。

市長高虹安指出，今年系列課程安排社群品牌經營與顧客轉換、店面空間活化設計等課程，從社群內容規劃、品牌溝通、店面動線、商品陳列及空間美學等面向，分享店家經營實務。

高虹安表示，系列課程以實務應用為主，涵蓋品牌定位、數位行銷、空間設計及生成式AI等，希望店家將所學運用於日常營運，提升市場競爭力，進一步帶動舊城商圈發展。

市府表示，課程免費，開放新竹舊城商圈店家、青創業者及民眾報名參加9月課程。

高虹安 新竹 溝通

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