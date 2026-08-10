新竹市推舊城商圈輔導課程 導入AI拓商機

苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷路段今天傍晚又落石，兩顆大石頭比小貨車還大，還好沒有砸中人車，廠商漏夜搶修單線雙向通行，縣政府也啟動興建約140公尺明隧道工程，希望明年完成，提供一條更安全的路。

2026-08-10 19:45