水墨走進醫院療癒人心 張天健22幅創作中醫大新竹附醫展出

當代水墨藝術家張天健即日起於中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊展出22幅最新創作，以「微風吹著浮雲」為主題，融合傳統筆墨精神與當代生活感知，透過山水、雲霧與現代景觀呈現內在心境，也為醫療空間注入藝術療癒力量，展期至今年底。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，本次展覽以輕盈流動的視覺語彙，呈現張天健對當代風景與內在心境的細膩觀照，感謝藝術家的作品為醫療空間注入人文關懷與心靈療癒力量，也邀請病患、家屬及民眾前來賞畫，在就醫或陪伴家人的過程中感受藝術帶來的片刻寧靜。

名冠藝術總監陳昭賢表示，張天健運用東方水墨媒材，汲取傳統筆墨精神，融合當代生活感知，發展出具有「新文人風格」的當代水墨語彙。作品不僅描繪自然景致，更是情感與思想的投射。畫面中若隱若現的山水林木與流動氣韻，營造出空靈靜寂的氛圍，使觀者得以暫離塵囂，在觀看中產生神遊與內在沉澱。

本次展出作品「微風吹著浮雲」，藝術家將日常寫生速寫經驗加以提煉，轉化為帶有詩意的風景。在畫面中可見樹影、雲彩層層交織，並融入現代景觀元素，使傳統山水語境產生當代轉化，展現時間流動與感知變化。

另一件作品「霧中渡」則呈現出不同於明亮風景的幽微氛圍，既有視覺上的溫柔，也蘊含感受中的寬闊。它形態多變，因此豐富；它難以駕馭，因此微妙，作品透過墨色暈染與材質滲透，捕捉霧氣與光影交錯的瞬間，讓觀看成為一種等待與感知的過程。

中醫大新竹附醫執行長張宜真表示，本次展覽即日起展出至年底，誠摯邀請觀眾蒞臨，在水墨流轉之間，感受片刻寧靜，體會當代風景的另一種可能。

當代水墨藝術家張天健即日起於中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊展出22幅最新創作。圖／中醫大新竹附醫提供