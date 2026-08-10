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楊文科遭質疑出訪頻率高 竹縣：推客家文化交流

中央社／ 新竹縣10日電

台灣前進陣線今天指出，竹縣長楊文科近日出訪巴西、葡萄牙，質疑頻率高，且成果與經費揭露不足。縣府說，此行參加世界台灣客家懇親大會，赴葡萄牙進行新創產業及城市交流。

台灣前進陣線竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬、竹東與五峰議員參選人林裙靜，以及小民參政歐巴桑聯盟竹北市民代表參選人洪瑞瑾，今天共同舉行記者會，要求縣府完整公開出訪行程、經費及成果。

台灣前進陣線指出，楊文科近日將出訪巴西、葡萄牙，經統計在第2任期累計出國17趟、139天，其中日本7趟、歐洲4趟，質疑出訪頻率與成果不成比例。

台灣前進陣線表示，已完成的16趟出訪中，僅5趟有明確政策任務，另有部分行程涉及高爾夫、觀光及尋根等，質疑公務成果有限，要求縣府說明正式會談及具體效益。

對此，新竹縣政府透過文字指出，竹縣是客家大縣，此行受「世界台灣客家聯合總會」、「巴西客屬崇正總會」及「全球台灣客家聯合總會」邀請，將與外交部、客委會及國內外客屬社團共同參加「2026世界台灣客家懇親大會」，推動台灣客家文化走向國際。

縣府表示，竹縣為台灣重要科技產業基地，此行也將赴葡萄牙參訪新創產業基地，並拜會里斯本南灣市政府，就相關議題交流；推動客家文化走向世界與拓展國際城市外交，是持續努力的方向，盼各界共同支持新竹的國際交流與發展。

楊文科 出訪 客家文化

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