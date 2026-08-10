桃園小小市長上工 走進市長室「批公文」體驗城市治理

桃市府舉辦的「小小市長暨市政體驗營」今年邁入第4屆，邀請國小一、二年級學童化身「小小市長」，不只走進市長室認識首長工作，還模擬批核公文、市政決策，並透過真人版大富翁、婦幼安全、防災及智慧科技等課程，讓孩子從遊戲中認識城市治理，培養公共參與及公民意識。

今年體驗營以「金牌小小市長 樂動桃園城」為主題，呼應10月將在桃園登場的全民運動會，整合跨局處資源，將家庭教育、婦幼安全、自我保護、防災教育及智慧科技等生活議題，轉化為互動體驗。

活動設計「真人版大富翁」闖關遊戲，融入全民運動會、台灣設計展，以及桃園在地特色、交通建設與市民卡等元素，讓學童在遊戲中進一步認識家鄉；另與桃園在地觀光工廠合作，推出「太陽能小賽車」手作課程，透過實際操作啟發孩童對科學的興趣。

營隊另一項重頭戲，是讓學童實際走進市長室，由市長張善政帶領小小市長認識市長日常工作及職責，並模擬公文批核流程。現場也安排市政QA，引導孩子了解一項市政決策背後需要考量的因素，實際體驗城市治理過程。

今年活動也設置「報紙拍貼機」，以新聞頭條版面結合市政重大資訊及拍貼體驗，讓小小市長與家長共同拍攝結業紀念照，活動當天也開放一般民眾免費體驗，讓參與者留下專屬紀念照。

市府指出，除透過體驗營扎根公民教育，也持續推動婦幼及教育政策，包括婦幼友善補助、免費營養午餐；新學期起營養午餐將增加「大塊肉」供應、推出「幸福餐」，並與名店、名廚合作規畫菜單。市府也持續推動「生生喝鮮乳」，從飲食、營養到教育等面向減輕家庭負擔。