苗縣府表揚優秀演藝團隊 宣告年度精采演出自9月5日起登場

表演藝術團隊展現地方文化創造力！苗栗縣政府文化觀光局今天舉辦「115年苗栗縣優秀演藝團隊表揚暨傑出演藝團隊年度演出宣傳」聯合記者會，表揚本年度獲選的「TAIWAN TOP演藝團隊」及「苗栗縣傑出演藝團隊」，肯定各團隊長期投入藝術創作、人才培育及文化推廣的努力。

會中，並宣告傑出演藝團隊年度演出系列活動時程，自9月5日至10月24日，將分別於文觀局中正堂及苗北藝文中心登場，邀請民眾走進劇場，欣賞苗栗表演藝術團隊累積多年的創作成果。

文觀局表示，今年獲選國家文化藝術基金會TAIWAN TOP演藝團隊的「EX-亞洲劇團」與「榮興客家採茶劇團」，是苗栗表演藝術發展的重要代表。「EX-亞洲劇團」以跨文化創作為特色，融合臺灣與亞洲多元文化交流經驗，持續透過劇場創作拓展苗栗表演藝術的國際視野；「榮興客家採茶劇團」則深耕客家戲曲保存與創新，透過教育推廣及舞台製作傳承客家文化，屢獲傳藝金曲獎肯定。

今年入選6組傑出演藝團隊，包括第一級團隊「聯合民族管弦樂團」、「惠風舞蹈工作室」及「新樂舞舞團」；第二級團隊「逸蘭軒掌中劇團」及「瑤場共創」；第三級團隊「貓裏室內樂集」，涵蓋戲曲、音樂及舞蹈等藝術類型。

其中，「瑤場共創」及「貓裏室內樂集」為今年新加入扶植團隊，展現苗栗表演藝術持續注入新血、擴展創作能量。各團隊長期深耕地方、持續累積創作量能，並將於年度演出系列活動中帶來各具特色的作品，讓民眾近距離感受苗栗表演藝術的豐富面貌。

文化觀光局長林彥甫指出，縣府持續推動「地方扶植傑出演藝團隊計畫」、「演藝團隊駐館媒合計畫」及「表演場館營運升級計畫」，透過行政輔導、資源整合及展演平台建置，協助團隊提升創作與營運能力，並結合中正堂、苗北藝文中心等場館資源，打造團隊發表作品的重要舞台，持續厚植苗栗表演藝術品牌。

縣長鍾東錦則表示，苗栗表演藝術的發展，來自許多團隊長年投入與累積，從傳統文化保存到當代表演創新，各團隊不僅展現專業實力，也成為地方文化向外交流的重要力量。今年年度演出匯聚不同藝術領域的精彩作品，期待透過年度演出活動，讓更多民眾走進劇場，看見苗栗藝文發展的成果。