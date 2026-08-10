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竹北市長選戰藍白整合續協調 民進黨8月14日定人選

中央社／ 新竹縣10日電

竹北市長選戰，國民黨推出參選人吳旭智、民眾黨為邱臣遠，藍白整合持續協調；民進黨方面，黨員曾聖凱、林憬良被視為可能人選，民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑今天表示，預計14日確定人選。

竹北市長鄭朝方日前在Threads社群平台發文張貼與陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱、智宇生醫總經理林憬良合照，並指2人都為優秀人才，盼能延續竹北發展，都具備接棒竹北發展的能力。

對此，蘇仁鑑告訴中央社記者，民進黨竹北市長人選已由原先約5人縮減至2人，近日將確認參選意願及地方整合能力，預計14日確定人選，並送交黨中央，最快19日中常會通過提名。

國民黨參選人吳旭智說，尊重民進黨竹北市長提名程序，不論最終推出學界或業界人選，竹北需要的是能掌握城市問題、提出實務解方的施政者；他在竹北深耕8年，將持續提出智慧交通、教育、產業創新及宜居城市等政策，爭取市民支持。

他說，隨著領表登記時程接近，藍白整合應加速定案，盼國民黨與民眾黨中央儘速建立明確、公正且符合民意的人選產生機制，以凝聚藍白及中間選民支持。

民眾黨參選人邱臣遠表示，民進黨無論推出曾聖凱或林憬良，都可視為鄭朝方屬意的接棒人選；竹北是新竹縣人口最多、發展快速的城市，選戰也將牽動竹縣整體布局。

他說，面對鄭朝方及其地方政治資源，藍白陣營選情將更激烈，他將以中央與地方治理經驗、科技治理及具體政策，爭取竹北市民支持。

藍白 竹北 民進黨

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