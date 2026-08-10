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桃園捷運綠線土開收益進度落後 捷工局連年遭審計關切

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園捷運綠線建設經費面臨調增之際，原規劃挹注捷運建設的土地開發收益，進度也遭審計處點名。圖：資料照

桃園捷運綠線建設經費面臨調增之際，原規劃挹注捷運建設的土地開發收益，進度也遭審計處點名。審計處114年度桃園市總決算審核報告指出，捷工局規劃綠線場站及車站專用區土地開發，預計創造約75億元效益，但都市計畫變更、區段徵收及工程興建等進度延宕，造成招商作業時程推遲，影響自償性財務收入挹注時程，要求捷工局妥謀因應，避免影響捷運重大工程興建期程及財政永續。

審計處進一步清查，截至114年10月底，綠線土地開發案財務效益合計約75.19億元，其中8處車站專用區，除G01列為土地開發中、G19土地點交完成外，G12、G13、G14仍在都市計畫變更，G15、G15b、G18則處於區段徵收階段。審計處據此指出，8處車專區尚有7處未完成都市計畫變更或區段徵收土地開發作業；另5處場站土地開發，也有4處尚未依都市計畫辦理徵求開發商意願作業，恐影響捷運建設自償性財源收入挹注時程。

值得注意的是，土地開發進度並非首次遭審計機關關切。114年度報告追蹤113年度重要審核意見時，仍將「辦理捷運綠線場站土地開發增加收益，惟收入期程較原計畫延遲」列為「仍待繼續改善」，並指出土地開發執行進度未如預期，再度提出審核意見。換言之，捷工局土地開發及財源挹注進度已連續兩年度受到審計機關追蹤。

對於審計處提出的問題，捷工局在審計程序中回應，相關開發案已列為「重大建設專案列管」，車專區將透過跨局處橫向整合，強化與都發、地政及工務等單位聯繫，追蹤都市計畫變更與土地取得進度；捷運開發區則配合通車時程及周邊發展儘速辦理招商。捷工局並表示，已於115年3月9日召開跨機關協調會議，針對各站土地開發進度及遭遇困境研商，希望推動後續招商、落實財務自償目標。

依捷工局目前公開資料，綠線相關土地開發仍持續推動，包括G01、G04-3、G05、G08、G09及G15a等案分處招商前置等階段，其中G15a今年6月已有新的土地開發公告，顯示部分案件在審計查核基準日後持續推進。不過，審計處已明確指出，土地開發收益是綠線自償性財源的重要來源，招商及收入時程若持續推遲，將影響財源挹注時程；在綠線工程持續推進之際，捷工局能否讓原規劃約75億元土地開發效益按照財務計畫逐步實現，仍是後續財務管理的重要監督指標。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園捷運綠線土開收益進度落後 捷工局連年遭審計關切

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