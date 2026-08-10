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桃園市觀旅局赴韓國釜山行銷 推「國門首站」觀光

中央社／ 桃園10日電

看準韓國旅客短程、短天數旅遊趨勢，桃園市政府觀光旅遊局今天表示，6日至10日隨觀光署等單位組成觀光代表團赴韓國釜山推廣，鎖定韓國中秋連假旅遊商機，向旅客熱情邀約。

觀旅局上午發布新聞稿表示，根據交通部觀光署統計顯示，台灣穩居韓國旅客熱門海外目的地前10名；釜山金海機場預估今年國際旅客運量突破1200萬人次。觀旅局隨觀光署、政府機關、旅行社與飯店等23個單位組團赴韓國釜山推廣，透過 B2B 推廣會與B2C Roadshow雙管齊下，強力宣傳台灣「24小時不打烊」的日夜魅力。

觀光旅遊局長陳靜芳指出，觀旅局以「國門第一站」的地理條件優勢為核心，搭配桃園觀光大使、韓國偶像團體i-dle台灣成員「葉舒華」的強勢加持，全方位展現桃園多元的自然、文化與美食魅力，鎖定搶攻韓國初訪與重遊客市場。

觀旅局說，7日舉行B2B觀光推廣會，桃園推出「海岸之旅」、「文化之旅」、「生活之旅」3條主題遊程，分別串聯海岸風光、老城宮廟、客家茶藝、智慧農場及龍岡米干等特色，與韓國旅行業者交流，業者也表達進一步了解桃園景點、包裝新旅遊產品的意願。

觀旅局表示，8日至9日B2C觀光Roadshow在釜山P.ARK登場，桃園推出「沿著機場捷運走」、「搭台灣好行到處玩」2條路線，介紹鬧區、舊城、景點、商圈、節慶活動及美食。現場播放葉舒華觀光宣傳影片，吸引民眾及粉絲洽詢，期盼吸引更多韓國旅客將桃園列為訪台首站，「跟著舒華遊桃園」。

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