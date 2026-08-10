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數位保留在地文化 苗縣卓蘭長者錄製客語音檔供教學與典藏

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
年長的DOC學員戴上耳機、面對麥克風，一字一句流暢地說出從小說到大的饒平客語，再錄製剪輯成數位音檔，供教學與文化典藏。圖／苗栗縣政府提供
年長的DOC學員戴上耳機、面對麥克風，一字一句流暢地說出從小說到大的饒平客語，再錄製剪輯成數位音檔，供教學與文化典藏。圖／苗栗縣政府提供

為推動教育部「偏鄉數位培力推動計畫」，苗栗縣政府輔導縣內9處數位機會中心推廣數位學習，關懷偏遠地區民眾、弱勢族群資訊應用，以及提供免費的數位服務與學習資源；其中，卓蘭在地長者學習錄製並剪輯饒平客語音檔，供教學與文化典藏，賦予數位保存的新生命。

卓蘭數位機會中心(簡稱卓蘭DOC)為2017年開辦的據點，由卓蘭鎮卓蘭國小承辦，九年來營運積極投入，結合各項資源推廣招生，推動數位學習，也聚焦社區文化傳承。

縣府教育處指出，卓蘭地區是苗栗縣重要的饒平客語聚落，隨著年輕世代外移、日常生活語言逐漸轉換，這份珍貴的語音文化正悄悄消逝中。為了讓饒平客語的聲音得以留存，卓蘭DOC特別開設「數位保留」聲聲不息－饒平客語音檔採集與數位保存實作課程，DOC學員多為在地長輩，同時也是客家饒平文化協會的成員，其本身就是饒平客語最珍貴的活字典，但對電腦操作較為陌生。

課程首先介紹免費音效剪輯軟體的功能與介面，以及麥克風收音距離、錄音環境選擇、說話速度控制等基礎錄音知識，讓DOC學員在正式錄製前建立起紮實的操作信心。因此，DOC講師詹佩芬帶領在地學員，慢慢從零開始學習數位錄音與音檔保存，課中學員們紛戴起耳機、拿起麥克風，開始實際錄製饒平客語詞彙與生活會話，也學習了音檔命名規則與資料夾分類方式，讓錄製成果能夠有條不紊地整理保存。

教育處強調，透過課程的學習，DOC學員不只學會了錄音與剪輯軟體的操作，更完成了一批可供教學與文化典藏使用的饒平客語音檔，讓這個珍貴的語言文化，有了數位保存的新生命。

縣長鍾東錦表示，數位科技不僅能縮短城鄉差距，更能成為活化地方文史的關鍵鑰匙！數位機會中心為在地數位學習服務基地，除了展現數位學習跨越年齡限制，讓長輩們持續探索新知、享受創作樂趣，更希望能激發下一代對在地文化的認同感，翻轉文史教育新風貌，用數位科技共創專屬家鄉的記憶！

長者 數位 客語

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