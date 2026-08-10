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竹市今日起提供PCV20、PCV21結合型肺炎鏈球菌疫苗公費接種

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市今日起配合中央政策，同步提供20價（PCV20）及21價（PCV21）結合型肺炎鏈球菌疫苗，供符合公費資格民眾接種。圖／新竹市政府提供
新竹市今日起配合中央政策，同步提供20價（PCV20）及21價（PCV21）結合型肺炎鏈球菌疫苗，供符合公費資格民眾接種。圖／新竹市政府提供

為降低長者及高風險族群感染侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）後發生重症、併發症及死亡風險，新竹市今日起配合中央政策，同步提供20價（PCV20）及21價（PCV21）結合型肺炎鏈球菌疫苗，供符合公費資格民眾接種。市長高虹安提醒，符合資格的市民把握公費接種機會，可前往新竹市三區衛生所或44家合約醫療院所接種，及早建立免疫保護力，守護自己與家人的健康。

高虹安表示，今年1月15日起成人公費肺炎鏈球菌疫苗已改採單劑PCV20接種政策，取代過去須接種2劑的方式，大幅提升接種便利性；自今日起更同步提供PCV20及PCV21兩種疫苗，讓符合資格民眾可依自身需求選擇接種。針對過去未曾接種公費成人肺炎鏈球菌疫苗者，現在僅需接種1劑PCV20或PCV21，即可建立免疫保護力，降低感染後重症及死亡風險。

高虹安指出，接種疫苗是預防肺炎鏈球菌感染及重症最有效的方法。公費成人肺鏈疫苗資格對象，包括65歲（含）以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象等。符合資格且尚未完成接種的市民朋友，僅需攜帶健保卡及相關證明文件，至新竹市三區衛生所或44家合約院所接種，即可有效降低因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症、死亡風險及衍生醫療負擔。

高虹安說明，成人肺炎鏈球菌疫苗接種方式將依個人過往接種紀錄辦理，未曾接種肺炎鏈球菌疫苗者，僅需接種1劑PCV20或PCV21；曾接種13價PCV13或15價（PCV15）疫苗者，須間隔至少1年後（IPD高風險對象，以及65歲以上機構住民及洗腎患者間隔至少8周）再接種1劑PCV20或PCV21；曾接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）者，則須間隔至少1年後再接種1劑PCV20或PCV21。若已完整接種PCV13或PCV15加PPV23，或已接種單劑PCV20或PCV21者，即已完成成人肺炎鏈球菌疫苗接種，無須再追加接種。

高虹安提醒，請符合資格民眾可盡速安排接種，及早完成疫苗接種可建立完整防護屏障，降低感染重症及死亡風險，守護自己與家人的健康。有關竹市疫苗接種資訊，請至衛生局網站( https://dep.hcchb.gov.tw )／傳染病防治／預防接種專區查詢，或撥打1999市民服務專線洽詢。

高虹安 新竹 衛生所 肺炎 疫苗 公費

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