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竹市西大路地下道交通管制優化 離峰時段及例假日開放轉彎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，今年8月1日起新竹市西大路地下道汽車往市區平日離峰及假日時段開放左、右轉林森路。圖／新竹市府提供
市府指出，今年8月1日起新竹市西大路地下道汽車往市區平日離峰及假日時段開放左、右轉林森路。圖／新竹市府提供

新竹市西大路地下道是竹科園區上班族往寶山路到園區的必經之路，卻遭民眾抱怨塞車連連，為優化新竹市西大路地下道往林森路口交通動線，新竹市政府指出，今年8月1日起實施新交通管制措施，上班日尖峰時段禁止汽車左、右轉，離峰時段及例假日則開放轉彎，並同步完成轄區科技執法設備系統調整，配合新管制措施執行。透過尖峰時段分流及彈性管制，兼顧市民行車便利與路口通行安全，提升整體交通動線順暢度。

市長高虹安表示，西大路地下道是市區重要交通幹道，過去透過交通管制措施，已有效降低該路口事故率約五成。此次在交通流量評估及廣納地方意見的基礎上，採取滾動檢討方式調整管制措施，於上班日尖峰時段維持禁止汽車轉彎，確保交通秩序與通行安全，離峰時段則透過「輪放號誌」分流，兼顧行車便利與路口效率，讓交通管理更貼近市民實際用路需求。

高虹安說明，科技執法設備的設置與運作目的並非為了開罰，而是透過科技輔助維護路口交通秩序、守護市民行車安全。過去該路口在交通管制及科技執法輔助下，事故率已顯著降低。此次市府經滾動檢討後調整管制措施，開放離峰時段轉彎，警方執法作為也將同步配合調整，展現交通管理的人性化與執法彈性。

高虹安說，考量上班日尖峰與離峰時段交接期間，例如上午7時、9時及下午5時、7時前後，可能因車流量變化或號誌切換產生些微時間差，警方將採「轉換時刻從寬認定」原則，在尖、離峰時段轉換的緩衝期間，科技執法系統將採較寬鬆的審核機制，避免用路人因時間秒差而受罰，請駕駛安心行駛。

高虹安說，科技執法系統已精準設定管制時段，僅於上班日7時至9時及17時至19時兩大尖峰時段，針對違規轉彎車輛進行拍照取締；平日離峰時段及例假日全天，系統則已解除轉彎限制偵測。提醒民眾非管制時段雖開放轉彎，但轉彎與直行車輛仍應遵循號誌指示行駛，切勿搶快，以確保行車安全。

高虹安補充，新制實施初期，市府與警方將加強宣導及交通疏導，並持續觀察路口車流與通行秩序，視實際情形滾動檢討。期盼透過科技執法的警示與導引作用，引導用路人養成遵守號誌、依序通行的良好駕駛習慣，共同打造安全、順暢且友善的新竹市交通環境。

地下道 交通管制 高虹安 科技執法

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