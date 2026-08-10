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動動手指就能查 苗警推「交通違規照片查詢」服務即日起上線

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣「交通違規照片查詢」服務，自即日起正式啟用，民眾透過警察局全球資訊網便民服務專區或掃描交通違規通知單上QR code進入網站，即可查詢。圖／警方提供
苗栗縣「交通違規照片查詢」服務，自即日起正式啟用，民眾透過警察局全球資訊網便民服務專區或掃描交通違規通知單上QR code進入網站，即可查詢。圖／警方提供

為提升交通執法透明度，並提供民眾更便捷的查詢服務，苗栗縣警察局建置「交通違規照片查詢」服務，自今（10日）起正式啟用，民眾透過警察局全球資訊網便民服務專區或掃描交通違規通知單上QR code進入網站，即可查詢交通違規採證照片，減少往返洽公的不便，落實數位化便民服務。

 

苗縣警局交通隊指出，本項便民服務提供查詢今年8月10日以後，由科學儀器採證逕行舉發及民眾檢舉交通違規案件的採證照片資料。民眾於收到交通違規通知單後，只需依網站指示輸入違規單號、車號及日期等資訊，即可線上查閱舉發日起3個月內的違規採證照片，方便民眾即時了解違規情形及相關事證。

警察局長李忠萍表示，此項便民服務兼顧資訊安全及個人隱私保護，讓民眾能以更快速、便利的方式取得違規採證資料，充分了解案件內容，保障知情權益，同時降低因資訊不足所產生的誤解或爭議，進一步提升行政效率及民眾對交通執法的信賴。

警察 交通違規 照片

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