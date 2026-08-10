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楊文科出國17趟、139天遭質疑 縣府：推客家文化國際化

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科近日再赴巴西、葡萄牙，台灣前進陣線今質疑，楊文科第二任期出訪將達17趟、累計139天，批評頻率過高、成果與經費揭露不足。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科近日再赴巴西、葡萄牙，台灣前進陣線今質疑，楊文科第二任期出訪將達17趟、累計139天，批評頻率過高、成果與經費揭露不足。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長楊文科近日再赴巴西、葡萄牙，台灣前進陣線今質疑，楊文科第二任期出訪將達17趟、累計139天，批評頻率過高、成果與經費揭露不足。縣府回應，此行將參加世界台灣客家懇親大會，並赴葡萄牙交流新創產業及城市外交。

台灣前進陣線竹北東區議員參選人張育慈、竹北西區議員參選人李雅芬、竹東與五峰議員參選人林裙靜，以及小民參政歐巴桑聯盟竹北市民代表參選人洪瑞瑾，今天共同召開記者會，要求縣府完整公開出訪行程、經費及成果。

張育慈表示，團隊比對縣府公務出國報告、移民署赴中公開資料及新聞報導，楊文科第二任期本次出訪前已出國16趟、累計125天，加上此次14天，將達17趟、139天，其中日本7趟38天、歐洲4趟59天；地方首長出國並非問題，但質疑次數、天數與實際成果不成比例。

林裙靜表示，團隊將已完成的16趟出訪分類，其中僅5趟看得到明確政策任務，6趟屬公務與文化觀光混合，另5趟則認為高度旅遊化，包括部分行程安排高爾夫、景點、祭祖及尋根等，要求縣府說明正式會談內容及為新竹縣帶來哪些具體成果。

洪瑞瑾則質疑經費透明度，指17趟出國紀錄中，僅1趟明確列為公假差旅、3趟標示自費，其餘13趟從公開資料查不到經費來源，要求縣府公布經費來源、隨行人員，以及是否接受當地政商或非政府組織招待。

李雅芬針對此次14天行程指出，世界台灣客家懇親大會期程為8月7日至15日，但楊文科8月9日才出發，且活動結束後另赴葡萄牙，要求說明實際公務天數、拜會對象、交流議題，以及與新竹縣產業、文化、教育或城市發展的關聯。

新竹縣政府回應，新竹縣是客家大縣，此行受「世界台灣客家聯合總會」、「巴西客屬崇正總會」及「全球台灣客家聯合總會」之邀，將與外交部、客委會及國內外客屬社團共同參加「2026世界台灣客家懇親大會」，推動台灣客家文化走向國際。

縣府表示，新竹縣為台灣重要科技產業基地，此行也將赴葡萄牙參訪新創產業基地，並拜會里斯本南灣市政府，就相關議題交流。縣府強調，推動客家文化走向世界與拓展國際城市外交，是新竹縣持續努力的方向，期盼各界共同支持新竹的國際交流與發展。

新竹縣長楊文科近日再赴巴西、葡萄牙，台灣前進陣線今質疑，楊文科第二任期出訪將達17趟、累計139天，批評頻率過高、成果與經費揭露不足。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科近日再赴巴西、葡萄牙，台灣前進陣線今質疑，楊文科第二任期出訪將達17趟、累計139天，批評頻率過高、成果與經費揭露不足。記者黃羿馨／攝影

楊文科 出國 客家文化

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