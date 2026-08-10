里基層「缺錢又缺人」 桃市府：經費擬調高、里幹事爭增額

桃園人口持續成長，第一線里基層資源卻面臨經費、人力雙重壓力。多位議員今質詢指出，里基層建設經費每月5萬元已難因應物價，里幹事平均更從1人負責2.7里增至2.8里，要求市府改善。民政局回應，經費調整方案已簽陳，待市長拍板；里幹事員額受中央總員額限制，將持續爭取增額並研議內部調整。

議員詹江村表示，桃園目前里基層建設經費每月5萬元、每年60萬元，人口較多的大里一年可達65萬元，但近年物價、最低工資持續上漲，5萬元早已不敷使用，許多里長長年反映經費不足，地方事務推動捉襟見肘。市長過去也多次允諾檢討，希望市府能在本任期結束前定案，給基層明確交代。

議員魏筠指出，近年人工、物料及工程價格與過去已有明顯落差，此外，現行里基層建設經費主要依人口作為分配指標，但各里條件差異甚大，新興社區與老舊社區面臨的需求不同，例如老舊社區可能每天都要處理環境髒亂等問題，建議市府納入更多元指標，不應只看人口。

議員于北辰也關切里幹事人力不足問題。他表示，桃園人口快速增加，光桃園區今年至少增加3個里，但里幹事人數未同步增加，過去桃園平均1名里幹事負責2.7個里，里鄰整編後反而提高至2.8個里，基層負擔更加沉重。

于北辰說，台北市基本配置是一里一里幹事，桃園目前一人則負責近3里，建議市府持續向中央爭取員額，或在總員額不變前提下，以平行調整方式將人力挹注第一線。

民政局長劉思遠表示，里基層建設經費每月5萬元確實已不敷使用，經查核實際用途，多數用於地方建設、道路維護、除草及硬體改善等公共事務，都是里長第一線發現並處理的需求。民政局已擬定經費調整方案並完成簽陳，待市長拍板後將對外公布。

針對里幹事人力，劉思遠說，地方公務員員額受到中央限制，增額爭取不易，市府會持續向中央爭取。

副市長蘇俊賓表示，里基層建設經費對地方工作確有實際幫助，市府將依此原則規畫編列，力爭在市長本任期內定案。里幹事方面，市府已與人事處討論，在總員額不變下逐年研議平行調整，但也可能壓縮其他單位人力空間，最理想方式仍是向中央爭取增加員額。