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國1楊梅至頭份段拓寬工程苗栗縣都計到位 迅行變更高速公路用地

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國道1號五楊高架南延至苗栗縣頭份段拓寬工程，都市計畫個案變更苗栗縣政府今天發布實施。圖／苗栗縣政府提供
國道1號五楊高架南延至苗栗縣頭份段拓寬工程，都市計畫個案變更苗栗縣政府今天發布實施。圖／苗栗縣政府提供

國道1號五楊高架南延至苗栗縣頭份段拓寬工程，苗栗縣政府配合於1年內「迅行變更」，完成都市計畫個案變更程序，今天發布實施，涉及0.74公頃綠地及道路用地變更，高速公路局後續取得土地，推動拓寬工程。

縣府特別宣示全力配合中央推動變更都市計畫案，象徵五楊高架南延至頭份段工程，總經費破千億元的重大交通建設邁入用地取得的實質開發階段的里程碑，為桃竹苗大矽谷計畫的動能奠定最核心基石。

縣府今天發布實施變更竹南頭份市計畫（配合國道1號楊梅至頭份段拓寬工程），包括0.55公頃綠地、0.19公頃道路用地，變更為高速公路及道路用地，其中，公有地0.21公頃、私有地0.53公頃，範圍內用地取得及地上物補償費估計約1.50億元。

縣府工商發展處指出，拓寬工程利用國道1號兩側的綠地高架興建，維持下方既有隔離綠帶，以路權範圍邊界之高速公路圍籬作為實體隔離，範圍內地上物有1座土地公廟、1處鐵皮屋，及部分廢棄磚造屋。

工商發展處強調，國1湖口至頭份路段重現性壅塞，早已成為中央與地方極需解決的交通瓶頸，縣府採取迅行變更方式，廣納地方民意、化解民眾疑慮，兼顧公共利益與鄉親權益的前提下，成功將地方共識凝聚為推動助力，全案得以在最短時間公告實施。

後續將由高速公路局依土地徵收條例，加速辦理地方協議價購與土地徵收作業，這項工程北起五楊高架終點、南至頭份交流道，全長約36公里，完工後可成功分流長短途車流，預計將轉移平面主線3成以上的交通量，緩解主線與交流道的壅塞噩夢。

苗栗 高速公路 苗栗縣

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