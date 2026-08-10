航高爭議…桃園置地廣場 要拆超高部分

國泰人壽斥資百億元在桃園青埔打造「置地廣場桃園Ｂ區」，日前爆出建築物超出飛航限高，使照卡關爭議。桃市府日前邀相關單位開會，確定建物確實超高，且無施工容許誤差，依法得拆除超高部分；國泰人壽允諾全力配合，至於拆除範圍與高度正由民航局確認中。

桃園置地廣場緊鄰機捷Ａ１８站及華泰名品城，開發案位於桃園國際機場圓錐面範圍內，第三期兩棟建築物高度分別為五十八點八公尺及五十九點九公尺。桃機公司今年四月查報障礙物時，發現建物超越航高限制，恐須拆除約四層樓，該案原設計吳姓建築師七月初墜樓，受到外界關注。

桃園市都發局昨指出，針對置地廣場航高疑義案持續追蹤改善進度，上周首度邀集國泰人壽、三井工程、交通部民用航空局及桃園國際機場公司召開後續追蹤會議；民航局會中再次確認，該案建築物確實超出航高限制，依規定應拆除超高部分，且沒有施工容許誤差。

桃園市政府已要求國泰人壽及三井工程盡速提出改善計畫，加快辦理超高部分拆除作業。民航局也將提供建築基地各面向航高禁限建資訊，供設計單位確認各節點限高，研擬實際拆除方案。

桃園市建管處長莊敬權說，桃機公司持續列管超高部分，直到建物完全符合航高管制規定為止，目前市府已將該案障礙物標示於Ｂ型機場障礙物圖，供各界查詢；國泰人壽允諾督導相關團隊，力求以最短時間完成超高部分拆除，拆除範圍和高度由民航局確認中，已請國泰先進行前置作業。

針對桃機圓錐面範圍罕見出現建物超高必須自拆，都發局強調，飛航安全沒有妥協空間，若施工期間需使用臨時吊掛機具，承造人應先將施工計畫送交桃機公司審查；拆除方案確認後，也必須盡速辦理變更施工計畫並報市府備查，同步推動拆除作業，市府將配合加速行政審查、追蹤拆除進度。

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