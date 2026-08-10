快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

聽新聞
0:00 / 0:00

航高爭議…桃園置地廣場 要拆超高部分

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園青埔置地廣場爆出超越航空限高，桃園市建管處指出，關鍵在設計端與民航局「理解有所差異」，市府已自去年起改採基地位置、海拔及建物最高點綜合檢討，避免類似情形重演。圖／桃園市都發局提供
桃園青埔置地廣場爆出超越航空限高，桃園市建管處指出，關鍵在設計端與民航局「理解有所差異」，市府已自去年起改採基地位置、海拔及建物最高點綜合檢討，避免類似情形重演。圖／桃園市都發局提供

國泰人壽斥資百億元在桃園青埔打造「置地廣場桃園Ｂ區」，日前爆出建築物超出飛航限高，使照卡關爭議。桃市府日前邀相關單位開會，確定建物確實超高，且無施工容許誤差，依法得拆除超高部分；國泰人壽允諾全力配合，至於拆除範圍與高度正由民航局確認中。

桃園置地廣場緊鄰機捷Ａ１８站及華泰名品城，開發案位於桃園國際機場圓錐面範圍內，第三期兩棟建築物高度分別為五十八點八公尺及五十九點九公尺。桃機公司今年四月查報障礙物時，發現建物超越航高限制，恐須拆除約四層樓，該案原設計吳姓建築師七月初墜樓，受到外界關注。

桃園市都發局昨指出，針對置地廣場航高疑義案持續追蹤改善進度，上周首度邀集國泰人壽、三井工程、交通部民用航空局及桃園國際機場公司召開後續追蹤會議；民航局會中再次確認，該案建築物確實超出航高限制，依規定應拆除超高部分，且沒有施工容許誤差。

桃園市政府已要求國泰人壽及三井工程盡速提出改善計畫，加快辦理超高部分拆除作業。民航局也將提供建築基地各面向航高禁限建資訊，供設計單位確認各節點限高，研擬實際拆除方案。

桃園市建管處長莊敬權說，桃機公司持續列管超高部分，直到建物完全符合航高管制規定為止，目前市府已將該案障礙物標示於Ｂ型機場障礙物圖，供各界查詢；國泰人壽允諾督導相關團隊，力求以最短時間完成超高部分拆除，拆除範圍和高度由民航局確認中，已請國泰先進行前置作業。

針對桃機圓錐面範圍罕見出現建物超高必須自拆，都發局強調，飛航安全沒有妥協空間，若施工期間需使用臨時吊掛機具，承造人應先將施工計畫送交桃機公司審查；拆除方案確認後，也必須盡速辦理變更施工計畫並報市府備查，同步推動拆除作業，市府將配合加速行政審查、追蹤拆除進度。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

桃園置地廣場 桃園 國泰人壽

延伸閱讀

桃園置地廣場未達60公尺為何仍超高？建管處揭關鍵原因

系統差異 桃捷路網成環有變數

澎湖家庭疑棄養案…縣府啟動跨局處專案逐一評估安全 防二度傷害

政策大縮水…中央砍社宅 地方跳腳

相關新聞

竹市今日起提供PCV20、PCV21結合型肺炎鏈球菌疫苗公費接種

為降低長者及高風險族群感染侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）後發生重症、併發症及死亡風險，新竹市今日起配合中央政策，同步提供20價（PCV20）及21價（PCV21）結合型肺炎鏈球菌疫苗，供符合公費資格民眾接種。市長高虹安提醒，符合資格的市民把握公費接種機會，可前往新竹市三區衛生所或44家合約醫療院所接種，及早建立免疫保護力，守護自己與家人的健康。

竹市西大路地下道交通管制優化 離峰時段及例假日開放轉彎

新竹市西大路地下道是竹科園區上班族往寶山路到園區的必經之路，卻遭民眾抱怨塞車連連，為優化新竹市西大路地下道往林森路口交通動線，新竹市政府指出，今年8月1日起實施新交通管制措施，上班日尖峰時段禁止汽車左、右轉，離峰時段及例假日則開放轉彎，並同步完成轄區科技執法設備系統調整，配合新管制措施執行。透過尖峰時段分流及彈性管制，兼顧市民行車便利與路口通行安全，提升整體交通動線順暢度。

楊文科出國17趟、139天遭質疑 縣府：推客家文化國際化

新竹縣長楊文科近日再赴巴西、葡萄牙，台灣前進陣線今質疑，楊文科第二任期出訪將達17趟、累計139天，批評頻率過高、成果與經費揭露不足。縣府回應，此行將參加世界台灣客家懇親大會，並赴葡萄牙交流新創產業及城市外交。

建物踩航空紅線 桃園建管處揭關鍵

桃園青埔置地廣場Ｂ區商辦兩棟建物因超出航空限高，確定將拆除，成為桃園首例。為何兩棟建物踩到航空紅線卻未在前端發現？桃園市建管處指出，關鍵在於對民航局公文內容理解有落差，市府已自去年起改採基地位置、海拔及建物最高點綜合檢討，避免類似情形重演。

航高爭議…桃園置地廣場 要拆超高部分

國泰人壽斥資百億元在桃園青埔打造「置地廣場桃園Ｂ區」，日前爆出建築物超出飛航限高，使照卡關爭議。桃市府日前邀相關單位開會，確定建物確實超高，且無施工容許誤差，依法得拆除超高部分；國泰人壽允諾全力配合，至於拆除範圍與高度正由民航局確認中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。