白海豚豪雨襲！桃園統計45件災情 張善政：保持警戒

白海豚颱風帶來強降雨，桃園自昨晚起雨勢增強，市府統計截至今天上午11時，全市已接獲45件災情通報，以路樹倒塌17件最多，另有建物毀損8件、民生基礎設施災情8件及積淹水4件；其中楊梅區富豐南北路涵洞一度積水，警方現場管制。因應豪雨及石門水庫水情，水利署今天上午11時起也進行調節性放水，市府表示將持續警戒下游河道及低窪地區。

桃園市消防局指出，截至上午11時，災害應變管理資訊雲端服務（EMIC）共接獲45件災情通報，包括路樹災情17件、建物毀損8件、民生基礎設施8件、積淹水4件、其他災情4件，以及廣告招牌、道路隧道災情各2件。

市府表示，桃園自昨晚起雨勢逐漸增強，其中以新屋、楊梅地區降雨較為明顯，目前復興區及其餘各區整體狀況尚屬穩定。楊梅區富豐南北路涵洞發生積水，已請警方在積水退去、恢復通行前持續加強現場管制及警示，避免車輛誤闖。

豪雨也影響石門水庫水情。水務局指出，經濟部水利署北區水資源分署今天上午11時起，以每秒458立方公尺進行調節性放水，大溪、龍潭及八德區公所已通知下游河道施工單位加強警戒，並提醒民眾勿進入河道活動。

為降低市區積淹水風險，水務局目前運用大樹林、龍山、大湳、西埤、士校埤等滯洪設施進行抽放水操作，總滯洪量約39萬1368立方公尺，同時協調桃園大圳及石門大圳減量供水，並操作42座水門，降低外水進入都市地區的風險。

水務局另已在全市8處易淹水地點預布9台抽水機，全市備妥約2萬6251個砂包、765個消波塊、1336個立方塊及28部抽水機，可依各地災情即時調度。

桃園市長張善政今天上午前往水務局水情中心及消防局災害應變中心掌握水情及災情。他表示，預估今天下午雨勢將逐步趨緩，但要求各單位在雨勢完全趨緩前持續保持警戒，並彙整此次積淹水點位、檢視排水及防洪設施，作為後續改善依據。