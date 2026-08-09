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白海豚強降雨 桃園總滯洪量逾39萬立方公尺 兩大圳減量全面防災

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政到消防局災害應變中，了解白海豚造成的災情和搶救進度。圖／新聞處提供
桃園市長張善政到消防局災害應變中，了解白海豚造成的災情和搶救進度。圖／新聞處提供

白海豚颱風強降雨桃園市長張善政今日上午前往水務局水情中心、消防局災害應變中心，掌握全市水情及災情，並表示桃園昨晚起雨勢增強，新屋、楊梅降雨明顯，各局處及區公所已投入應變，市府將彙整積淹水點位，檢視排水防洪設施，作為災後改善依據。

張善政表示，預估今日下午雨勢將逐步趨緩，目前復興區（停班課）及其他各區整體狀況尚屬穩定，楊梅區富豐南北路涵洞積水，已請警方在積水退去、恢復通行前加強現場管制及警示，張善政並感謝第一線同仁持續投入應變。

水務局指出，因應豪雨及石門水庫水情，水利署北區水資源分署自上午11時起，以每秒458立方公尺調節性放水，大溪、龍潭及八德區公所已通知下游河道施工單位加強警戒，並提醒民眾勿進入河道活動。

水務局說明，目前運用大樹林、龍山、大湳、西埤、士校埤等滯洪設施抽放水操作，總滯洪量約39萬1368立方公尺，並協調農水署桃園、石門管理處桃園大圳、石門大圳減量供水，同時操作42座水門，降低外水進入都市地區風險。

另外，桃園市8處易淹水地點預布9台抽水機，全市備妥砂包2萬6251個，含12區公所共1萬6969包，水務局9282包、消波塊765個、立方塊1336個及抽水機28部，可依災情即時調度。

消防局說明，截至中午11時，災害應變管理資訊雲端服務（EMIC）共接獲45件災情通報，包括路樹災情17件、建物毀損8件、民生基礎設施8件、積淹水4件、其他4件，廣告招牌、道路隧道各2件。

桃園市長張善政上午前往水務局水情中心，掌握全市水情。圖／新聞處提供
桃園市長張善政上午前往水務局水情中心，掌握全市水情。圖／新聞處提供

強降雨 白海豚 桃園

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