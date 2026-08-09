何秀綿參選竹南鎮長起手式喊「縣鎮合一」 鍾東錦背書

無黨籍苗栗縣竹南鎮民代表會何秀綿今天在竹南鎮大厝里活動中心，宣布參選竹南鎮長，藍、白都來挺，喊出「縣鎮合一、竹南新局」競選主軸，縣長鍾東錦背書，呼籲團結一致支持，尤其是年輕人的票催出來，何當選竹南鎮會越來越好。

竹南鎮長方進興兩屆將任滿，何秀綿轉戰下屆鎮長，主要對手時代力量縣議員葉忠倫，也以無黨籍參選，何秀綿今天宣布參選，雖白海豚颱風帶來雨勢不小，大厝里活動中心仍湧進大批支持者，民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶、國民黨苗栗縣黨部副主委暨竹南鎮黨部主委朱秋龍，國民黨立委陳超明、邱鎮軍，及前縣長徐耀昌等人上台助講。

鍾東錦表示，竹南鎮快速發展，包括全民運動館，及推動中的國際級羽球館，竹南火車站東站地下停車場ROT加BOT案等重大建設，還有首開先例，縣立大同高中海選新校長等，何當選縣鎮合一，各方面都會越來越好，不過，目前選情年輕人的票源有待團結，爭取更多的支持。

何秀綿喊出「縣鎮合一，竹南新局」的競選主軸，她認為竹南的發展不能只靠鎮公所單打獨鬥，必須要整合縣府資源與鎮公所的執行力量，減少行政隔閡，讓建設，更有效率。

她不諱言是單親媽媽，她知道一個人扛起家庭，是什麼感受，每天面對的都是孩子誰來照顧、工作能不能穩定，及家庭支出能不能負擔等問題，經歷讓她學會堅強，也更能理解，每一個家庭真正需要的是什麼。

而一個能夠接住家庭需求的社會環境，讓孩子安心成長，讓長輩得到照顧，也讓年輕人不必為了生活，離開家鄉，其實都是公共政策應該努力解決的問題，她參選不是一個突然的決定，而是走過人生不同階段、長期投入地方服務後，對家鄉作出的一份承諾，決定承擔更大的責任，把長期累積的基層經驗，變成推動竹南進步的力量。

苗栗縣竹南鎮民代表會何秀綿今天在竹南鎮大厝里活動中心，宣布參選竹南鎮長，藍、白都來挺。記者范榮達／攝影