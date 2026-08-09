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颱風影響台7線巴陵至西村續封 預計10日上午解除

中央社／ 桃園9日電

公路局北區養護工程分局今天表示，受颱風白海豚外圍環流影響，桃園復興台7線巴陵至西村路段持續降雨，預警性封閉將延長至10日上午8時。

交通部公路局北區養護工程分局因應颱風白海豚來襲，8日下午6時起封閉台7線巴陵至西村約47.1公里至60.8公里路段，原訂今天中午12時解除，但因相關路段目前仍受颱風外圍環流風雨影響，且有長時間降雨情形，考量用路安全，延長封閉管制至10日上午8時。

復興工務段長楊子興表示，工務段將派員駐點守視及定時巡查，持續監控颱風動態與道路狀況，若發生災情將即時處理，後續開放時間仍將依即時氣象情資機動調整，並提前發布訊息。

公路局提醒，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，非必要勿進入山區，並留意氣象及道路通阻資訊。最新路況可查詢公路局省道即時資訊服務網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035洽詢。

巴陵 颱風 白海豚

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