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颱風白海豚影響 桃園復興區8月9日停班停課

中央社／ 桃園9日電

桃園市復興區因應颱風白海豚影響，今天宣布全區停班停課1天。復興區長蘇佐璽表示，目前復興區尚未出現災情，但河水混濁且水位高，已安排搶修廠商及機具提前進駐。

蘇佐璽告訴中央社記者，颱風目前還未對復興區造成災情，但氣象署預測，受颱風白海豚影響，今天台中以北有大豪雨發生機會，也鑑於先前颱風巴威對復興區多處道路造成重創，白海豚的雨勢可能使原本脆弱的省道、市道或部落聯絡道路受損，影響週日上班區民的通勤安全，因此復興區災害應變中心宣布今天復興區停班停課。

蘇佐璽指出，目前羅浮雙橋持續降雨，河水混濁且水位偏高，可見上游已有明顯雨勢，因此復興區公所提前安排搶修廠商及機具進駐，並針對部分可能淹水區域進行疏通，做好防災整備。

復興區公所表示，復興區災害應變中心已完備通報程序，持續掌握山區雨勢、河川水位及道路狀況。目前區內尚未傳出災情，後續將視颱風及降雨情況隨時應變處理。

停班停課 白海豚 颱風

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