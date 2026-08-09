竹南鎮代站崗顧垃圾包山防亂丟 第25天終見到沒有垃圾

苗栗縣竹南鎮垃圾收集定點山佳停車場，巴威颱風後一度出現垃圾包山亂象，竹南鎮民代表陳玉家從此站崗勸導民眾發揮公德心，不要在表定時間以外丟置，近一個月越來越進步，尤其是8月6日第25天深夜11點沒有垃圾，她好開心！要站到徹底改善那一天。

竹南鎮1995年起，前鎮長葉財益率團隊獲省政府多項環境清潔及綠化的獎項，一度有環保鎮的美譽，成了其他鄉鎮市觀摩對象，竹南鎮人也引以為傲，公所目前實施垃圾不落地，並設置山佳停車場等數處垃圾收集定點，方便沒有辦法配合清潔車收運時間民眾，巴威颱風過後，在山佳停車場等定點，出現垃圾包山。

陳玉家說，山佳停車場垃圾收集定點，表定周一至周六上午6點半至9點開放，巴威颱風期間苗栗縣7月10日、11日放颱風假，12日又逢周日，因此連續3天沒有清運垃圾，一些民眾紛紛將垃圾包拿出來丟置，以致堆積成山，不僅有礙觀瞻，吸引遊蕩犬或貓覓食，捉破塑膠袋，蟑螂到處亂爬，破壞環境衛生。

她認為苗栗縣去年底提高街頭垃圾包檢舉獎金，從罰鍰10%，提高到50%，但嚇阻作用有限，如果設置監視器系統取締，因經費較大，且一時間可能有用，但時間一久，有心的民眾會故意步行躲避車牌號碼被拍，不符合比例原則，因此「我用最笨、最累的站崗勸導」。

陳玉家選擇上班時間亂丟置垃圾包的尖峰時間上午5點至6點，最近一個多星期，增加晚上跑行程結束後，到山佳停車場站崗，也獲得不少回響，有小弟弟跟她說辛苦了，也有民眾送飲料，但最開心是垃圾變少了，她記錄下7月25日第13天有民眾帶1包垃圾進停車場，看到她又離開了，8月4日第23天垃圾最少的一天，第25天晚上11點山佳停車場沒有垃圾，「我好開心」，不過，隔天一早還是有垃圾包，她還要繼續努力。

她說，一開始上午時段站崗，會有十多人拿垃圾來丟，目前只剩下1、2人，就是2、3張固定臉孔，屢勸也不聽，不過，亂象「漸有改善」、「越來越進步」，希望養成民眾習慣，發揮公德心，不要於表定時間以外丟置垃圾，垃圾收集定點兼顧便民與環境。